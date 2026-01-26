Александрия проводит спарринг с косовским клубом Лапи
Поединок «Александрия» – «Лапи» состоится 26 января в 15:00 по Киеву
Ко второй части сезона «Александрия» готовится на учебно-тренировочных сборах в Турции. В понедельник, 26 января, команда проведет товарищеский матч с клубом «Лапи» из Косово.
В своем чемпионате «Лапи» занимает седьмое место. В 18 матчах команда набрала 21 очко (5 побед, 6 ничьих и 7 поражений).
На турецких сборах «Александрия» провела два поединка. Вице-чемпион Украины со счетом 3:2 обыграл азербайджанский клуб «Зира» и сыграл вничью 1:1 со «Шкендией» из Северной Македонии.
Товарищеский матч, 26 января. 15:00
«Александрия» (Украина) – «Лапи» (Косово)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Динамо» поздравил Президента Украины с днем рождения
Футболист продлил соглашение с киевлянами