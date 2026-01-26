Александрия проводит спарринг с косовским клубом Лапи

Ко второй части сезона «Александрия» готовится на учебно-тренировочных сборах в Турции. В понедельник, 26 января, команда проведет товарищеский матч с клубом «Лапи» из Косово.

В своем чемпионате «Лапи» занимает седьмое место. В 18 матчах команда набрала 21 очко (5 побед, 6 ничьих и 7 поражений).

На турецких сборах «Александрия» провела два поединка. Вице-чемпион Украины со счетом 3:2 обыграл азербайджанский клуб «Зира» и сыграл вничью 1:1 со «Шкендией» из Северной Македонии.

Товарищеский матч, 26 января. 15:00

«Александрия» (Украина) – «Лапи» (Косово)