Верес может усилиться еще одним легионером

Как стало известно Sport.ua, контрольный матч с «Дукаджани» (Косово) будет важен для потенциального новичка из Бразилии, который сейчас проходит просмотр в «Вересе».

По имеющейся информации, именно после поединка с косоварами тренерский штаб ровенчан примет решение, будет ли легионеру предложено подписать контракт.

На данный момент первым «зимним» новичком «Вереса» стал полузащитник из Португалии Андре Гонсалвеш, который будет выступать на правах годичной аренды из «Полесья».

