Ливерпуль узнал ценник, который установило Динамо за Михавко

Английский «Ливерпуль» интересуется украинским центральным защитником киевского «Динамо» Тарасом Михавко.

По информации портала Transferfeed, «Ливерпуль» уже узнал ценник, который киевляне установили за молодого таланта. Украинца готовы продать за 25 миллионов евро, пока не известно, готов ли чемпион АПЛ заплатить такую сумму.

В этом сезоне на клубном уровне Тарас Михавко провел 26 матчей, в которых сумел забить три гола.

Ранее защитник сборной Украины Тарас Михавко признался, что может покинуть киевское «Динамо» в случае, если поступит достойное предложение, которое удовлетворит и клуб, и президента «бело-синих» Игоря Суркиса.