Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 января 2026, 09:39 | Обновлено 21 января 2026, 09:44
Защитник сборной Украины готов покинуть Динамо при одном условии

Тарас Михавко рассмотрит трансфер, если поступит достойное предложение

ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Защитник сборной Украины Тарас Михавко признался, что может покинуть киевское «Динамо» в случае, если поступит достойное предложение, которое удовлетворит и клуб, и президента «бело-синих» Игоря Суркиса.

«Каждый футболист хочет играть в Европе на самом высоком уровне. Когда будет хорошее предложение, которое подойдет «Динамо» и президенту, меня отпустят.

В первую очередь, все зависит от меня. Чтобы была заинтересованность сильных клубов, нужно, чтобы я показал себя. Сейчас я нахожусь в составе «Динамо» и всем доволен. Тренируемся и готовимся к чемпионату. Что будет дальше, увидим», – признался Михавко.

В нынешнем сезоне 20-летний защитник провел 26 матчей на клубном уровне, в которых забил три гола. Контракт Тараса истекает в декабре 2030 года, а его трансферная стоимость составляет восемь миллионов евро.

В активе Михавко – одна игра за сборную Украины в квалификации ЧМ-2026, которая состоялась 13 ноября (против Франции).

Николай Тытюк Источник: Игорь Циганик
