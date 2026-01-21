Защитник сборной Украины готов покинуть Динамо при одном условии

Защитник сборной Украины Тарас Михавко признался, что может покинуть киевское «Динамо» в случае, если поступит достойное предложение, которое удовлетворит и клуб, и президента «бело-синих» Игоря Суркиса.

«Каждый футболист хочет играть в Европе на самом высоком уровне. Когда будет хорошее предложение, которое подойдет «Динамо» и президенту, меня отпустят.

В первую очередь, все зависит от меня. Чтобы была заинтересованность сильных клубов, нужно, чтобы я показал себя. Сейчас я нахожусь в составе «Динамо» и всем доволен. Тренируемся и готовимся к чемпионату. Что будет дальше, увидим», – признался Михавко.

В нынешнем сезоне 20-летний защитник провел 26 матчей на клубном уровне, в которых забил три гола. Контракт Тараса истекает в декабре 2030 года, а его трансферная стоимость составляет восемь миллионов евро.

В активе Михавко – одна игра за сборную Украины в квалификации ЧМ-2026, которая состоялась 13 ноября (против Франции).