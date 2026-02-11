Лапорта выступил с обращением после того, как покинул Барселону

Жоан Лапорта разместил прощальное обращение после того, как покинул должность президента «Барселоны».

«Хочу поблагодарить каждого атлета, представителя совета директоров, работников клуба, сосьос, партнеров и всех преданных фанатов «Барселоны». На протяжении этих пяти лет мы двигались единым фронтом, что помогло «Барселоне» вновь обрести статус уважаемого гранда, который любят и которым восхищаются во всех уголках планеты», – отметил Лапорта.

Выборы президента Барселоны состоятся 15 марта и Лапорта намерен баллотироваться снова. Сообщается, что он является фаворитом на выборах.

