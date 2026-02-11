Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лапорта выступил с обращением после того, как покинул Барселону
Испания
11 февраля 2026, 02:33 |
65
0

Лапорта выступил с обращением после того, как покинул Барселону

Жоан покинул пост перед проведением выборов следующего президента клуба

11 февраля 2026, 02:33 |
65
0
Лапорта выступил с обращением после того, как покинул Барселону
Getty Images/ Getty Images Ukraine

Жоан Лапорта разместил прощальное обращение после того, как покинул должность президента «Барселоны».

«Хочу поблагодарить каждого атлета, представителя совета директоров, работников клуба, сосьос, партнеров и всех преданных фанатов «Барселоны».

На протяжении этих пяти лет мы двигались единым фронтом, что помогло «Барселоне» вновь обрести статус уважаемого гранда, который любят и которым восхищаются во всех уголках планеты», – отметил Лапорта.

Выборы президента Барселоны состоятся 15 марта и Лапорта намерен баллотироваться снова. Сообщается, что он является фаворитом на выборах.

По теме:
Тревожные новости для Реала: возвращение Беллингема откладывается
ФОТО. Звезда Барселоны рассказал о депрессии, с которой он боролся 1,5 года
В Барселоне приняли решение по трансферу Педри в Реал
Жоан Лапорта Барселона Ла Лига
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Футбол | 10 февраля 2026, 07:38 6
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают

Португалец может объединиться с Месси

Азиатская Лига чемпионов: суперпобеда Аль-Иттихада, гол Фирмино
Футбол | 11 февраля 2026, 01:20 0
Азиатская Лига чемпионов: суперпобеда Аль-Иттихада, гол Фирмино
Азиатская Лига чемпионов: суперпобеда Аль-Иттихада, гол Фирмино

В параллельном матче три очка взял «Аль-Садд»

ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
Футбол | 10.02.2026, 03:33
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Меня могут дисквалифицировать из-за шлема»
Олимпийские игры | 10.02.2026, 18:56
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Меня могут дисквалифицировать из-за шлема»
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Меня могут дисквалифицировать из-за шлема»
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Олимпийские игры | 10.02.2026, 06:23
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
09.02.2026, 06:42 3
Футбол
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
09.02.2026, 10:33 19
Футбол
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
09.02.2026, 08:14 1
Бокс
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
09.02.2026, 14:57 4
Футбол
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
10.02.2026, 06:49 4
Футбол
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
09.02.2026, 09:39 8
Бокс
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
10.02.2026, 08:33
Бокс
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем