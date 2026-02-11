Лапорта выступил с обращением после того, как покинул Барселону
Жоан покинул пост перед проведением выборов следующего президента клуба
Жоан Лапорта разместил прощальное обращение после того, как покинул должность президента «Барселоны».
«Хочу поблагодарить каждого атлета, представителя совета директоров, работников клуба, сосьос, партнеров и всех преданных фанатов «Барселоны».
На протяжении этих пяти лет мы двигались единым фронтом, что помогло «Барселоне» вновь обрести статус уважаемого гранда, который любят и которым восхищаются во всех уголках планеты», – отметил Лапорта.
Выборы президента Барселоны состоятся 15 марта и Лапорта намерен баллотироваться снова. Сообщается, что он является фаворитом на выборах.
El meu agraïment a tots els i les esportistes, Junta Directiva, treballadors i treballadores, i especialment als socis, sòcies, i a tota l’afició del Barça, que durant aquests 5 anys hem caminat junts perquè avui el FC Barcelona torni a ser una institució respectada, admirada i… pic.twitter.com/xd6UYYuoKO— Joan Laporta Estruch (@JoanLaportaFCB) February 10, 2026
