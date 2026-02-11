Азиатская Лига чемпионов: суперпобеда Аль-Иттихада, гол Фирмино
В параллельном матче три очка взял «Аль-Садд»
В субботу, 10 января, состоялись матчи 7-го тура Западной лиги азиатской ЛЧ.
Было проведено два поединка.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Трактор Сази» дома не справился с «Аль-Саддом – 0:2
«Аль-Иттихад» в родных стенах не оставил шансов «Аль-Гарафе», добыв сверхубедительную победу со счетом 7:0.
Лига чемпионов Азии. Западная конференция. 7-й тур
Трактор Сази – Аль-Садд – 2:0
Голы: Мухика, 61, Фирмино, 89
Видео голов и обзор матча:
Аль-Иттихад – Аль-Гарафа – 7:0
Голы: Эн-Несири, 3, Ауар, 20, 58, 79, Перейра, 51, Роджер Фернандес, 49, 62
Видео голов и обзор матча:
|AFC Champions League Elite West
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|7
|6
|1
|0
|15 - 5
|16.02.26 20:15 Аль-Хиляль - Аль-Вехда09.02.26 Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:0 Аль-Хиляль22.12.25 Аль-Шарджа 0:1 Аль-Хиляль25.11.25 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Шорта03.11.25 Аль Гарафа 1:2 Аль-Хиляль21.10.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Садд
|19
|2
|Аль-Ахли Джидда
|7
|4
|2
|1
|17 - 6
|16.02.26 18:00 Аль-Ахли Джидда - Шабаб Аль-Ахли Дубай09.02.26 Аль-Вехда 0:0 Аль-Ахли Джидда22.12.25 Аль-Шорта 0:5 Аль-Ахли Джидда24.11.25 Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Шарджа04.11.25 Аль-Садд 1:2 Аль-Ахли Джидда20.10.25 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль Гарафа
|14
|3
|Трактор Сази
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|17.02.26 18:00 Аль Гарафа - Трактор Сази10.02.26 Трактор Сази 0:2 Аль-Садд22.12.25 Трактор Сази 2:1 Ал-Духаил СК24.11.25 Насаф 0:1 Трактор Сази03.11.25 Трактор Сази 1:0 Аль-Шорта20.10.25 Аль-Шарджа 0:5 Трактор Сази
|14
|4
|Аль-Вехда
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|16.02.26 20:15 Аль-Хиляль - Аль-Вехда09.02.26 Аль-Вехда 0:0 Аль-Ахли Джидда22.12.25 Аль Гарафа 1:0 Аль-Вехда25.11.25 Аль-Вехда 3:1 Аль-Садд03.11.25 Насаф 1:2 Аль-Вехда20.10.25 Аль-Вехда 3:1 Ал-Духаил СК
|14
|5
|Аль-Иттихад
|7
|4
|0
|3
|18 - 8
|17.02.26 18:00 Аль-Садд - Аль-Иттихад10.02.26 Аль-Иттихад 7:0 Аль Гарафа23.12.25 Аль-Иттихад 1:0 Насаф24.11.25 Ал-Духаил СК 4:2 Аль-Иттихад04.11.25 Аль-Иттихад 3:0 Аль-Шарджа20.10.25 Аль-Шорта 1:4 Аль-Иттихад
|12
|6
|Шабаб Аль-Ахли Дубай
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|16.02.26 18:00 Аль-Ахли Джидда - Шабаб Аль-Ахли Дубай09.02.26 Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:0 Аль-Хиляль23.12.25 Аль-Садд 4:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай24.11.25 Шабаб Аль-Ахли Дубай 2:0 Аль Гарафа03.11.25 Ал-Духаил СК 4:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай21.10.25 Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:1 Насаф
|11
|7
|Ал-Духаил СК
|7
|2
|2
|3
|14 - 13
|16.02.26 20:15 Аль-Шорта - Ал-Духаил СК09.02.26 Ал-Духаил СК 1:1 Аль-Шарджа22.12.25 Трактор Сази 2:1 Ал-Духаил СК24.11.25 Ал-Духаил СК 4:2 Аль-Иттихад03.11.25 Ал-Духаил СК 4:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай20.10.25 Аль-Вехда 3:1 Ал-Духаил СК
|8
|8
|Аль-Садд
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|17.02.26 18:00 Аль-Садд - Аль-Иттихад10.02.26 Трактор Сази 0:2 Аль-Садд23.12.25 Аль-Садд 4:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай25.11.25 Аль-Вехда 3:1 Аль-Садд04.11.25 Аль-Садд 1:2 Аль-Ахли Джидда21.10.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Садд
|8
|9
|Аль-Шарджа
|7
|2
|2
|3
|7 - 14
|16.02.26 18:00 Аль-Шарджа - Насаф09.02.26 Ал-Духаил СК 1:1 Аль-Шарджа22.12.25 Аль-Шарджа 0:1 Аль-Хиляль24.11.25 Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Шарджа04.11.25 Аль-Иттихад 3:0 Аль-Шарджа20.10.25 Аль-Шарджа 0:5 Трактор Сази
|8
|10
|Аль Гарафа
|7
|2
|0
|5
|7 - 19
|17.02.26 18:00 Аль Гарафа - Трактор Сази10.02.26 Аль-Иттихад 7:0 Аль Гарафа22.12.25 Аль Гарафа 1:0 Аль-Вехда24.11.25 Шабаб Аль-Ахли Дубай 2:0 Аль Гарафа03.11.25 Аль Гарафа 1:2 Аль-Хиляль20.10.25 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль Гарафа
|6
|11
|Аль-Шорта
|7
|0
|2
|5
|3 - 18
|16.02.26 20:15 Аль-Шорта - Ал-Духаил СК09.02.26 Насаф 1:1 Аль-Шорта22.12.25 Аль-Шорта 0:5 Аль-Ахли Джидда25.11.25 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Шорта03.11.25 Трактор Сази 1:0 Аль-Шорта20.10.25 Аль-Шорта 1:4 Аль-Иттихад
|2
|12
|Насаф
|7
|0
|1
|6
|7 - 16
|16.02.26 18:00 Аль-Шарджа - Насаф09.02.26 Насаф 1:1 Аль-Шорта23.12.25 Аль-Иттихад 1:0 Насаф24.11.25 Насаф 0:1 Трактор Сази03.11.25 Насаф 1:2 Аль-Вехда21.10.25 Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:1 Насаф
|1
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лапорта ушел, но будет баллотироваться снова
В топ-5 общего рейтинга входят Норвегия, Швейцария, Япония, Германия, США