Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад
10.02.2026 20:15 – FT 7 : 0
Аль Гарафа
11 февраля 2026, 01:20 | Обновлено 11 февраля 2026, 01:24
Азиатская Лига чемпионов: суперпобеда Аль-Иттихада, гол Фирмино

В параллельном матче три очка взял «Аль-Садд»

Азиатская Лига чемпионов: суперпобеда Аль-Иттихада, гол Фирмино
Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Иттихад

В субботу, 10 января, состоялись матчи 7-го тура Западной лиги азиатской ЛЧ.

Было проведено два поединка.

«Трактор Сази» дома не справился с «Аль-Саддом – 0:2

«Аль-Иттихад» в родных стенах не оставил шансов «Аль-Гарафе», добыв сверхубедительную победу со счетом 7:0.

Лига чемпионов Азии. Западная конференция. 7-й тур

Трактор Сази – Аль-Садд – 2:0

Голы: Мухика, 61, Фирмино, 89

Видео голов и обзор матча:

Аль-Иттихад – Аль-Гарафа – 7:0

Голы: Эн-Несири, 3, Ауар, 20, 58, 79, Перейра, 51, Роджер Фернандес, 49, 62

Видео голов и обзор матча:

AFC Champions League Elite West Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 7 6 1 0 15 - 5 16.02.26 20:15 Аль-Хиляль - Аль-Вехда09.02.26 Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:0 Аль-Хиляль22.12.25 Аль-Шарджа 0:1 Аль-Хиляль25.11.25 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Шорта03.11.25 Аль Гарафа 1:2 Аль-Хиляль21.10.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Садд 19
2 Аль-Ахли Джидда 7 4 2 1 17 - 6 16.02.26 18:00 Аль-Ахли Джидда - Шабаб Аль-Ахли Дубай09.02.26 Аль-Вехда 0:0 Аль-Ахли Джидда22.12.25 Аль-Шорта 0:5 Аль-Ахли Джидда24.11.25 Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Шарджа04.11.25 Аль-Садд 1:2 Аль-Ахли Джидда20.10.25 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль Гарафа 14
3 Трактор Сази 7 4 2 1 10 - 4 17.02.26 18:00 Аль Гарафа - Трактор Сази10.02.26 Трактор Сази 0:2 Аль-Садд22.12.25 Трактор Сази 2:1 Ал-Духаил СК24.11.25 Насаф 0:1 Трактор Сази03.11.25 Трактор Сази 1:0 Аль-Шорта20.10.25 Аль-Шарджа 0:5 Трактор Сази 14
4 Аль-Вехда 7 4 2 1 10 - 5 16.02.26 20:15 Аль-Хиляль - Аль-Вехда09.02.26 Аль-Вехда 0:0 Аль-Ахли Джидда22.12.25 Аль Гарафа 1:0 Аль-Вехда25.11.25 Аль-Вехда 3:1 Аль-Садд03.11.25 Насаф 1:2 Аль-Вехда20.10.25 Аль-Вехда 3:1 Ал-Духаил СК 14
5 Аль-Иттихад 7 4 0 3 18 - 8 17.02.26 18:00 Аль-Садд - Аль-Иттихад10.02.26 Аль-Иттихад 7:0 Аль Гарафа23.12.25 Аль-Иттихад 1:0 Насаф24.11.25 Ал-Духаил СК 4:2 Аль-Иттихад04.11.25 Аль-Иттихад 3:0 Аль-Шарджа20.10.25 Аль-Шорта 1:4 Аль-Иттихад 12
6 Шабаб Аль-Ахли Дубай 7 3 2 2 11 - 10 16.02.26 18:00 Аль-Ахли Джидда - Шабаб Аль-Ахли Дубай09.02.26 Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:0 Аль-Хиляль23.12.25 Аль-Садд 4:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай24.11.25 Шабаб Аль-Ахли Дубай 2:0 Аль Гарафа03.11.25 Ал-Духаил СК 4:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай21.10.25 Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:1 Насаф 11
7 Ал-Духаил СК 7 2 2 3 14 - 13 16.02.26 20:15 Аль-Шорта - Ал-Духаил СК09.02.26 Ал-Духаил СК 1:1 Аль-Шарджа22.12.25 Трактор Сази 2:1 Ал-Духаил СК24.11.25 Ал-Духаил СК 4:2 Аль-Иттихад03.11.25 Ал-Духаил СК 4:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай20.10.25 Аль-Вехда 3:1 Ал-Духаил СК 8
8 Аль-Садд 7 2 2 3 11 - 12 17.02.26 18:00 Аль-Садд - Аль-Иттихад10.02.26 Трактор Сази 0:2 Аль-Садд23.12.25 Аль-Садд 4:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай25.11.25 Аль-Вехда 3:1 Аль-Садд04.11.25 Аль-Садд 1:2 Аль-Ахли Джидда21.10.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Садд 8
9 Аль-Шарджа 7 2 2 3 7 - 14 16.02.26 18:00 Аль-Шарджа - Насаф09.02.26 Ал-Духаил СК 1:1 Аль-Шарджа22.12.25 Аль-Шарджа 0:1 Аль-Хиляль24.11.25 Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Шарджа04.11.25 Аль-Иттихад 3:0 Аль-Шарджа20.10.25 Аль-Шарджа 0:5 Трактор Сази 8
10 Аль Гарафа 7 2 0 5 7 - 19 17.02.26 18:00 Аль Гарафа - Трактор Сази10.02.26 Аль-Иттихад 7:0 Аль Гарафа22.12.25 Аль Гарафа 1:0 Аль-Вехда24.11.25 Шабаб Аль-Ахли Дубай 2:0 Аль Гарафа03.11.25 Аль Гарафа 1:2 Аль-Хиляль20.10.25 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль Гарафа 6
11 Аль-Шорта 7 0 2 5 3 - 18 16.02.26 20:15 Аль-Шорта - Ал-Духаил СК09.02.26 Насаф 1:1 Аль-Шорта22.12.25 Аль-Шорта 0:5 Аль-Ахли Джидда25.11.25 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Шорта03.11.25 Трактор Сази 1:0 Аль-Шорта20.10.25 Аль-Шорта 1:4 Аль-Иттихад 2
12 Насаф 7 0 1 6 7 - 16 16.02.26 18:00 Аль-Шарджа - Насаф09.02.26 Насаф 1:1 Аль-Шорта23.12.25 Аль-Иттихад 1:0 Насаф24.11.25 Насаф 0:1 Трактор Сази03.11.25 Насаф 1:2 Аль-Вехда21.10.25 Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:1 Насаф 1
Полная таблица

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Уссем Ауа (Аль-Иттихад), асcист Abdulaziz Al Bishi.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Рожер Фернандеш (Аль-Иттихад), асcист Мусса Диаби.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Уссем Ауа (Аль-Иттихад), асcист Юссеф Эн-Несири.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Данилу Перейра (Аль-Иттихад), асcист Уссем Ауа.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Рожер Фернандеш (Аль-Иттихад), асcист Муханнад аль-Шанкити.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Уссем Ауа (Аль-Иттихад), асcист Мамаду Думбия.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Аль-Иттихад), асcист Муханнад аль-Шанкити.
Лига чемпионов Азии Аль-Иттихад Джидда Аль-Садд Трактор Сази Аль-Гарафа Уссем Ауар Данилу Перейра Роберто Фирмино Юссеф Эн-Несири
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
