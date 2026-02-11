Победа выскользнула из рук – тренер Челси не сдержал разочарования

Лиам Росеньор выразил разочарование итогом матча против «Лидса» (2:2) в рамках АПЛ.

«Всего шесть минут. Нас не было на поле эти шесть минут, хотя до этого игра полностью находилась под нашим контролем.

У меня нет желания обсуждать тактику. Если наша цель – прогрессировать и достигать тех высот, на которые мы способны, концентрация должна сохраняться все 90 минут. Это принципиальный момент.

Я крайне расстроен, ведь периодами мы демонстрировали выдающийся футбол и были обязаны забирать три очка. Однако из–за пары эпизодов этого не случилось.

В матче, где победа была у нас в руках, мы фактически вручили «Лидсу» этот балл, просто подарили его», – поделился мыслями наставник «Челси» для TNT Sports.