Победа выскользнула из рук – тренер Челси не сдержал разочарования
Росеньор поделился мыслями после матча с Лидсом
Лиам Росеньор выразил разочарование итогом матча против «Лидса» (2:2) в рамках АПЛ.
«Всего шесть минут. Нас не было на поле эти шесть минут, хотя до этого игра полностью находилась под нашим контролем.
У меня нет желания обсуждать тактику. Если наша цель – прогрессировать и достигать тех высот, на которые мы способны, концентрация должна сохраняться все 90 минут. Это принципиальный момент.
Я крайне расстроен, ведь периодами мы демонстрировали выдающийся футбол и были обязаны забирать три очка. Однако из–за пары эпизодов этого не случилось.
В матче, где победа была у нас в руках, мы фактически вручили «Лидсу» этот балл, просто подарили его», – поделился мыслями наставник «Челси» для TNT Sports.
