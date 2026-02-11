Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 02:14 | Обновлено 11 февраля 2026, 02:20
Обновлена организационная структура руководства и админаппарата УАФ

Представлена новая модель и ее преимущества

Обновлена организационная структура руководства и админаппарата УАФ
УАФ

Обновленная организационная структура руководства и административного аппарата Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Обновленная модель предусматривает четкое распределение ответственности между руководящими органами, дирекциями и структурными подразделениями, а также внедрение координационных механизмов для принятия управленческих решений.

Новая оргструктура призвана обеспечить стабильную операционную работу УАФ, реализацию стратегических приоритетов ассоциации и эффективное взаимодействие между всеми направлениями деятельности украинского футбола.

Об этом сообщил президент УАФ Андрей Шевченко во время пресс-конференции 9 февраля.

Оргструктура руководства УАФ

Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
icebeer
Только Пазик – псина ни за что не отвечает. Даже на вопросы Бурбаса.
