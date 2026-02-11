Обновлена организационная структура руководства и админаппарата УАФ
Представлена новая модель и ее преимущества
Обновленная организационная структура руководства и административного аппарата Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Обновленная модель предусматривает четкое распределение ответственности между руководящими органами, дирекциями и структурными подразделениями, а также внедрение координационных механизмов для принятия управленческих решений.
Новая оргструктура призвана обеспечить стабильную операционную работу УАФ, реализацию стратегических приоритетов ассоциации и эффективное взаимодействие между всеми направлениями деятельности украинского футбола.
Об этом сообщил президент УАФ Андрей Шевченко во время пресс-конференции 9 февраля.
Оргструктура руководства УАФ
