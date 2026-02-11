Обновлена организационная структура руководства и админаппарата УАФ

Обновленная организационная структура руководства и административного аппарата Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Обновленная модель предусматривает четкое распределение ответственности между руководящими органами, дирекциями и структурными подразделениями, а также внедрение координационных механизмов для принятия управленческих решений.

Новая оргструктура призвана обеспечить стабильную операционную работу УАФ, реализацию стратегических приоритетов ассоциации и эффективное взаимодействие между всеми направлениями деятельности украинского футбола.

Об этом сообщил президент УАФ Андрей Шевченко во время пресс-конференции 9 февраля.

Оргструктура руководства УАФ