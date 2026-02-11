В Украинской ассоциации футбола обнародовали финансовую смету на 2026 год

Украинская ассоциация футбола обнародовала финансовый план на 2026 год. Документ представили 9 февраля в Доме футбола во время пресс-конференции президента УАФ Андрея Шевченко, посвященной подведению итогов второго года работы обновленной команды.

Согласно смете, ассоциация рассчитывает начать год с остатком в 3,9 млн евро. Прогнозируемые поступления составляют 18,1 млн евро, а общие расходы запланированы на уровне 22 млн евро. Ожидаемый остаток средств на конец года – 0,005 млн евро, что свидетельствует о намерении УАФ завершить финансовый период без дефицита.

В бюджет не включены расходы, связанные с возможным участием сборной Украины в чемпионате мира 2026. В случае выхода на мундиаль ассоциация получит дополнительное финансирование от ФИФА, которое будет направлено на подготовку национальной команды и других сборных.