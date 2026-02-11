Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Украинской ассоциации футбола обнародовали финансовую смету на 2026 год
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 03:23 | Обновлено 11 февраля 2026, 04:47
37
0

В Украинской ассоциации футбола обнародовали финансовую смету на 2026 год

В бюджет не включены расходы на возможное участие сборной в ЧМ-2026

11 февраля 2026, 03:23 | Обновлено 11 февраля 2026, 04:47
37
0
В Украинской ассоциации футбола обнародовали финансовую смету на 2026 год
УАФ. Андрей Шевченко

Украинская ассоциация футбола обнародовала финансовый план на 2026 год. Документ представили 9 февраля в Доме футбола во время пресс-конференции президента УАФ Андрея Шевченко, посвященной подведению итогов второго года работы обновленной команды.

Согласно смете, ассоциация рассчитывает начать год с остатком в 3,9 млн евро. Прогнозируемые поступления составляют 18,1 млн евро, а общие расходы запланированы на уровне 22 млн евро. Ожидаемый остаток средств на конец года – 0,005 млн евро, что свидетельствует о намерении УАФ завершить финансовый период без дефицита.

В бюджет не включены расходы, связанные с возможным участием сборной Украины в чемпионате мира 2026. В случае выхода на мундиаль ассоциация получит дополнительное финансирование от ФИФА, которое будет направлено на подготовку национальной команды и других сборных.

По теме:
ШЕВЧЕНКО: «Мы готовы встретиться с владельцами клубов и открыты к диалогу»
Обновлена организационная структура руководства и админаппарата УАФ
УАФ внедрила механизм прямой компенсации для первых детских тренеров
финансы бюджет Украинская ассоциация футбола ЧМ-2026 по футболу Андрей Шевченко
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
Футбол | 10 февраля 2026, 03:33 7
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку

Лапорта ушел, но будет баллотироваться снова

Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Меня могут дисквалифицировать из-за шлема»
Олимпийские игры | 10 февраля 2026, 18:56 12
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Меня могут дисквалифицировать из-за шлема»
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Меня могут дисквалифицировать из-за шлема»

Владислав уверен, что правда на нашей стороне

Азиатская Лига чемпионов: суперпобеда Аль-Иттихада, гол Фирмино
Футбол | 11.02.2026, 01:20
Азиатская Лига чемпионов: суперпобеда Аль-Иттихада, гол Фирмино
Азиатская Лига чемпионов: суперпобеда Аль-Иттихада, гол Фирмино
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Футбол | 10.02.2026, 10:02
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Футбол | 10.02.2026, 06:49
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
09.02.2026, 14:39
Футбол
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
09.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
09.02.2026, 06:42 3
Футбол
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
10.02.2026, 08:46 7
Футбол
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
10.02.2026, 06:23
Олимпийские игры
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 62
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем