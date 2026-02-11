Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обновлен рейтинг Золотого мяча, Месси – в первой десятке, кто лидер?
Другие новости
11 февраля 2026, 05:02 |
442
0

Обновлен рейтинг Золотого мяча, Месси – в первой десятке, кто лидер?

Лидером списка остается Мбаппе

11 февраля 2026, 05:02 |
442
0
Обновлен рейтинг Золотого мяча, Месси – в первой десятке, кто лидер?
Золотой мяч

Журналисты GiveMeSport обновили рейтинг игроков, имеющих наибольшие шансы на «Золотой мяч» по итогам сезона 2025/26.

На вершине рейтинга – Килиан Мбаппе (Реал Мадрид, Франция), который в этом сезоне забил 38 голов в 31 матче.

Второе место занял Гарри Кейн (Бавария, Англия) с 38 голами и 5 ассистами.

Третье – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия), который в 36 матчах отличился 28 голами.

Далее следуют Ламинь Ямаль, Деклан Райс, Педри, Лионель Месси, Луис Диас, Витинья и Усман Дембеле.

Рейтинг Золотого мяча от GiveMeSport

По теме:
ФОТО. Винисиус организовал тайный ужин для игроков Реала
Экс-игрок Барсы рассказал о человеческих качествах Месси
Футболисты Реала сомневаются в решениях нового главного тренера
Барселона рейтинг Золотой мяч Реал Мадрид Манчестер Сити Усман Дембеле Килиан Мбаппе ПСЖ Эрлинг Холанд Ламин Ямаль GiveMeSport
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
Футбол | 10 февраля 2026, 16:33 0
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!

Матчи 26 тура АПЛ пройдут с 10 по 12 февраля

Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Бокс | 10 февраля 2026, 08:33 0
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума

Британец отдает предпочтение украинцу

Жозе Моуриньо публично принизил Георгия Судакова
Футбол | 11.02.2026, 05:32
Жозе Моуриньо публично принизил Георгия Судакова
Жозе Моуриньо публично принизил Георгия Судакова
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Футбол | 10.02.2026, 07:38
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Андрей Шевченко рассказал о сенсационном предложении
Футбол | 10.02.2026, 22:50
Андрей Шевченко рассказал о сенсационном предложении
Андрей Шевченко рассказал о сенсационном предложении
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 22
Теннис
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
09.02.2026, 06:02 11
Футбол
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
10.02.2026, 10:13 4
Футбол
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
09.02.2026, 14:39
Футбол
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
09.02.2026, 09:39 8
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 62
Футбол
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем