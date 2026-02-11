Другие новости11 февраля 2026, 05:02 |
442
0
Обновлен рейтинг Золотого мяча, Месси – в первой десятке, кто лидер?
Лидером списка остается Мбаппе
11 февраля 2026, 05:02 |
442
0
Журналисты GiveMeSport обновили рейтинг игроков, имеющих наибольшие шансы на «Золотой мяч» по итогам сезона 2025/26.
На вершине рейтинга – Килиан Мбаппе (Реал Мадрид, Франция), который в этом сезоне забил 38 голов в 31 матче.
Второе место занял Гарри Кейн (Бавария, Англия) с 38 голами и 5 ассистами.
Третье – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия), который в 36 матчах отличился 28 голами.
Далее следуют Ламинь Ямаль, Деклан Райс, Педри, Лионель Месси, Луис Диас, Витинья и Усман Дембеле.
Рейтинг Золотого мяча от GiveMeSport
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 февраля 2026, 16:33 0
Матчи 26 тура АПЛ пройдут с 10 по 12 февраля
Бокс | 10 февраля 2026, 08:33 0
Британец отдает предпочтение украинцу
Футбол | 11.02.2026, 05:32
Футбол | 10.02.2026, 07:38
Футбол | 10.02.2026, 22:50
Комментарии 0
Популярные новости
10.02.2026, 16:49 22
09.02.2026, 06:02 11
10.02.2026, 10:13 4
09.02.2026, 19:18 5
09.02.2026, 14:39
09.02.2026, 09:39 8
10.02.2026, 09:49 62
10.02.2026, 10:02 10