Обновлен рейтинг Золотого мяча, Месси – в первой десятке, кто лидер?

Журналисты GiveMeSport обновили рейтинг игроков, имеющих наибольшие шансы на «Золотой мяч» по итогам сезона 2025/26.

На вершине рейтинга – Килиан Мбаппе (Реал Мадрид, Франция), который в этом сезоне забил 38 голов в 31 матче.

Второе место занял Гарри Кейн (Бавария, Англия) с 38 голами и 5 ассистами.

Третье – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия), который в 36 матчах отличился 28 голами.

Далее следуют Ламинь Ямаль, Деклан Райс, Педри, Лионель Месси, Луис Диас, Витинья и Усман Дембеле.

Рейтинг Золотого мяча от GiveMeSport