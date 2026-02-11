Шанс для Бенфики? Лидер Порту получил серьезную травму

Форвард «Порту» Саму Агехова получил повреждение в ходе домашнего противостояния 21-го тура португальского первенства против «Спортинга» (1:1).

21-летний испанский футболист покинул поле сразу после первого тайма. У игрока диагностировано растяжение правого колена, а также выявлено повреждение передней крестообразной связки.

В течение ближайшего времени нападающий подвергнется дополнительному медицинскому осмотру для уточнения диагноза.

В нынешнем игровом цикле Агехова записал на свой счет 20 забитых мячей и одну результативную передачу в 32 поединках.