Шанс для Бенфики? Лидер Порту получил серьезную травму
Саму Агехова получил повреждение
Форвард «Порту» Саму Агехова получил повреждение в ходе домашнего противостояния 21-го тура португальского первенства против «Спортинга» (1:1).
21-летний испанский футболист покинул поле сразу после первого тайма. У игрока диагностировано растяжение правого колена, а также выявлено повреждение передней крестообразной связки.
В течение ближайшего времени нападающий подвергнется дополнительному медицинскому осмотру для уточнения диагноза.
В нынешнем игровом цикле Агехова записал на свой счет 20 забитых мячей и одну результативную передачу в 32 поединках.
