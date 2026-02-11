Джанлуиджи БУФФОН: «Это игрок, который отказался от Золотого мяча»

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон объяснил, почему в 2006 году согласился остаться в «Ювентусе» и выступать в Серии B, несмотря на возможность перейти в любой топ-клуб Европы.

«В мире, переполненном словами, это была возможность дать урок тем, кто по-настоящему любит футбол. Такой урок можно дать только тогда, когда ты первым готов отказаться от чего-то важного. А я отказался от очень многого. Мне было 28 лет, я находился в расцвете карьеры, только что выиграл чемпионат мира и, согласившись играть в Серии B, я стал тем игроком, который отказался от Золотого мяча.

Мое решение остаться было возможностью послать сильный сигнал всем детям, которые живут футболом. Если бы я поступил иначе, многое изменилось бы. Но тогда я был уверен: если поступать правильно и с уважением к другим, жизнь все вернет», – сказал Буффон.