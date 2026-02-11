Клуб-дебютант УПЛ не договорился по Третьякову, но подпишет двух из Шахтера
Антон Глущенко и Марьян Фарина будут выступать за Кудровку на правах аренды
Руководство клуба «Кудровка», дебютанта УПЛ, не смогло договориться об условиях с бывшим игроком «Колоса» Максимом Третьяковым.
Известно, что вингер находится на Закарпатье и самостоятельно поддерживает форму.
Однако клуб «Кудровка» оформил аренду двух игроков «Шахтера». Антон Глущенко уже присоединился к новой команде.
А Марьян Фарина пополнит состав команды вскоре. Переход защитника «горняки» согласовали только при условии возвращения в игру Марлона Сантоса, что откладывает этот трансфер.
«Кудровка» укрепляет состав к старту сезона, арендуя молодых футболистов из «Шахтера».
