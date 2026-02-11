Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клуб-дебютант УПЛ не договорился по Третьякову, но подпишет двух из Шахтера
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 05:23 | Обновлено 11 февраля 2026, 06:00
107
0

Клуб-дебютант УПЛ не договорился по Третьякову, но подпишет двух из Шахтера

Антон Глущенко и Марьян Фарина будут выступать за Кудровку на правах аренды

ФК Колос. Максим Третьяков

Руководство клуба «Кудровка», дебютанта УПЛ, не смогло договориться об условиях с бывшим игроком «Колоса» Максимом Третьяковым.

Известно, что вингер находится на Закарпатье и самостоятельно поддерживает форму.

Однако клуб «Кудровка» оформил аренду двух игроков «Шахтера». Антон Глущенко уже присоединился к новой команде.

А Марьян Фарина пополнит состав команды вскоре. Переход защитника «горняки» согласовали только при условии возвращения в игру Марлона Сантоса, что откладывает этот трансфер.

«Кудровка» укрепляет состав к старту сезона, арендуя молодых футболистов из «Шахтера».

трансферы Шахтер Донецк трансферы УПЛ Марьян Фарина Кудровка Антон Глущенко Максим Третьяков Колос Ковалевка аренда игрока Игорь Бурбас Марлон Сантос
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
