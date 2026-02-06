Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Джанлуиджи БУФФОН: «Стыдно выпускать их на футбольное поле»
Италия
Джанлуиджи БУФФОН: «Стыдно выпускать их на футбольное поле»

Легендарный вратарь раскритиковал современный подход

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон поделился своим откровенным мнением о состоянии итальянского футбола, подчеркнув отход от традиционных принципов игры.

«В течение 20 лет мы стеснялись того, кто мы есть. Мы пытались играть, как Испания, и забыли свою историю. Из-за этого талант исчез. Игроки вроде Чиро Феррари, Фабио Каннаваро... сегодня было бы стыдно выпускать их на поле! Кьеллини сегодня не играл бы, потому что не делает «прорывных» пасов.

Я хочу выходить на поле, чтобы побеждать, и в этом нет позора, если ты играешь по своим сильным сторонам», – добавил Буффон.

Джанлуиджи Буффон
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
