Джанлуиджи БУФФОН: «Стыдно выпускать их на футбольное поле»

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон поделился своим откровенным мнением о состоянии итальянского футбола, подчеркнув отход от традиционных принципов игры.

«В течение 20 лет мы стеснялись того, кто мы есть. Мы пытались играть, как Испания, и забыли свою историю. Из-за этого талант исчез. Игроки вроде Чиро Феррари, Фабио Каннаваро... сегодня было бы стыдно выпускать их на поле! Кьеллини сегодня не играл бы, потому что не делает «прорывных» пасов.

Я хочу выходить на поле, чтобы побеждать, и в этом нет позора, если ты играешь по своим сильным сторонам», – добавил Буффон.