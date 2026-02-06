Джанлуиджи БУФФОН: «Стыдно выпускать их на футбольное поле»
Легендарный вратарь раскритиковал современный подход
Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон поделился своим откровенным мнением о состоянии итальянского футбола, подчеркнув отход от традиционных принципов игры.
«В течение 20 лет мы стеснялись того, кто мы есть. Мы пытались играть, как Испания, и забыли свою историю. Из-за этого талант исчез. Игроки вроде Чиро Феррари, Фабио Каннаваро... сегодня было бы стыдно выпускать их на поле! Кьеллини сегодня не играл бы, потому что не делает «прорывных» пасов.
Я хочу выходить на поле, чтобы побеждать, и в этом нет позора, если ты играешь по своим сильным сторонам», – добавил Буффон.
