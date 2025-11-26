Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джанлуиджи БУФФОН: «Каждая команда хотела бы иметь такого вратаря, как он»
Италия
26 ноября 2025, 04:22 |
83
0

Джанлуиджи БУФФОН: «Каждая команда хотела бы иметь такого вратаря, как он»

Легенда футбола похвалил Майка Меньяна за матч с «Интером»

26 ноября 2025, 04:22 |
83
0
Джанлуиджи БУФФОН: «Каждая команда хотела бы иметь такого вратаря, как он»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон похвалил игру Майка Меньяна в матче против «Интера» (1:0).

«Должен сказать, что Меньян сыграл решающую роль в победе «Милана», и это далеко не впервые в этом сезоне. Считаю, что любая команда, которая борется за чемпионство, хотела бы иметь такого вратаря — того, кто раз в три-четыре матча приносит своей команде три очка.

Если бы «Интер» забил первым, на мой взгляд, «Милану» было бы очень трудно изменить ход игры. В решающие моменты Меньян уже подарил клубу как минимум шесть-семь очков», – сказал Джанлуиджи Буффон.

По теме:
Прогнозы на 5-й тур Лиги чемпионов 2025/26
МОДРИЧ: «После Реала, куда бы ты ни пошел – это шаг вниз»
Два футбольных вечера. 5-й тур Лиги чемпионов: расписание матчей и таблица
Джанлуиджи Буффон Майк Меньян Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A Милан
Дмитрий Олийченко Источник: DAZN
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Футбол | 25 ноября 2025, 08:47 3
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ

Легендарный коуч оставил бы футболистов наедине, чтобы они поговорили между собой

ВИДЕО. Шахтер прибыл в Дублин на поединок против Шемрок Роверс
Футбол | 26 ноября 2025, 01:34 0
ВИДЕО. Шахтер прибыл в Дублин на поединок против Шемрок Роверс
ВИДЕО. Шахтер прибыл в Дублин на поединок против Шемрок Роверс

Матч 4-го тура Лиги конференций пройдет вечером 27 ноября

Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Футбол | 25.11.2025, 23:55
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Футбол | 25.11.2025, 18:36
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Футбол | 25.11.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
25.11.2025, 00:17 1
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
24.11.2025, 01:02 1
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
Источник: Усик запланировал грандиозный бой в будущем
Источник: Усик запланировал грандиозный бой в будущем
24.11.2025, 04:32
Бокс
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
24.11.2025, 07:02 9
Футбол
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
24.11.2025, 10:29 24
Футбол
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
24.11.2025, 08:41 3
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
24.11.2025, 03:55 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем