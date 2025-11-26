Джанлуиджи БУФФОН: «Каждая команда хотела бы иметь такого вратаря, как он»
Легенда футбола похвалил Майка Меньяна за матч с «Интером»
Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон похвалил игру Майка Меньяна в матче против «Интера» (1:0).
«Должен сказать, что Меньян сыграл решающую роль в победе «Милана», и это далеко не впервые в этом сезоне. Считаю, что любая команда, которая борется за чемпионство, хотела бы иметь такого вратаря — того, кто раз в три-четыре матча приносит своей команде три очка.
Если бы «Интер» забил первым, на мой взгляд, «Милану» было бы очень трудно изменить ход игры. В решающие моменты Меньян уже подарил клубу как минимум шесть-семь очков», – сказал Джанлуиджи Буффон.
