Джанлуиджи БУФФОН: «Каждая команда хотела бы иметь такого вратаря, как он»

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон похвалил игру Майка Меньяна в матче против «Интера» (1:0).

«Должен сказать, что Меньян сыграл решающую роль в победе «Милана», и это далеко не впервые в этом сезоне. Считаю, что любая команда, которая борется за чемпионство, хотела бы иметь такого вратаря — того, кто раз в три-четыре матча приносит своей команде три очка.

Если бы «Интер» забил первым, на мой взгляд, «Милану» было бы очень трудно изменить ход игры. В решающие моменты Меньян уже подарил клубу как минимум шесть-семь очков», – сказал Джанлуиджи Буффон.