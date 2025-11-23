Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Интер Милан
23.11.2025 21:45 – FT 0 : 1
Милан
Италия
23 ноября 2025, 23:47 | Обновлено 23 ноября 2025, 23:52
Кто не забил пенальти? Милан в дерби одолел Интер благодаря голу Пулишича

Хакан Чалханоглу упустил шанс сравнять счет на 74-й – россонери выиграли матч 1:0

Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября Милан на стадионе Сан-Сиро в дерби переиграл Интер.

Поединок 12-го тура Серии А 2025/26 завершился со счетом 1:0 в пользу россонери.

Единственный гол на 54-й минуте забил американский форвард Кристиан Пулишич. На 74-й опытный турецкий хавбек нерадзурри Хакан Чалханоглу не сумел реализовать пенальти.

Благодаря этой победе подопечные Массимилиано Аллегри поднялись на второе место в таблице чемпионата Италии. У Милана – 25 очков, а у лидера первенства Ромы – 27.

Коллектив Кристиана Киву упустиш шанс возглавить таблицу Серии А (нужна была победа) и теперь идет на четвертой позиции с 24 баллами. На третьей строчке с 25 пунктами располагается Наполи.

Серия А 2025/26. 12-й тур, 23 ноября

Интер – Милана – 0:1

Гол: Пулишич, 54

Интер Милан: Янн Соммер, Франческо Ачерби (Анди Диуф, 85), Мануэль Аканджи, Федерико Димарко, Карлос Аугусто, Алессандро Бастони, Хакан Чалханоглу (Петр Зелински, 78), Петар Сучич, Николо Барелла (Франческо Пио Эспозито, 85), Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес (Анж-Йоан Бонни, 66)

Милан: Майк Меньян, Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Маттео Габбиа, Кристиан Пулишич (Кристофер Нкунку, 78), Давид Бартезаги, Адриен Рабио, Алексис Салемакерс, Лука Модрич, Юссуф Фофана (Самуэле Риччи, 78), Рафаэл Леау (Рубен Лофтус-Чик, 86)

Предупреждения: Хакан Чалханоглу (61) – Рафаэл Леау (45+2), Страхиня Павлович (72)

Интер – Милан – 0:1. Пулишич забил, Чалханоглу смазал. Видео гола и обзор
Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киву vs Аллегри. Стали известные стартовые составы на дерби Интера и Милана
Victor673256ua
Майк Меньян видав класний матч
Ответить
+1
pol-55
Знову правою ногою,в правий від воротаря кут та ще й низом,(шульги навпаки)такі удари найбільше беруть воротарі при пенальті.
Ответить
+1
