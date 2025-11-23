Кто не забил пенальти? Милан в дерби одолел Интер благодаря голу Пулишича

23 ноября Милан на стадионе Сан-Сиро в дерби переиграл Интер.

Поединок 12-го тура Серии А 2025/26 завершился со счетом 1:0 в пользу россонери.

Единственный гол на 54-й минуте забил американский форвард Кристиан Пулишич. На 74-й опытный турецкий хавбек нерадзурри Хакан Чалханоглу не сумел реализовать пенальти.

Благодаря этой победе подопечные Массимилиано Аллегри поднялись на второе место в таблице чемпионата Италии. У Милана – 25 очков, а у лидера первенства Ромы – 27.

Коллектив Кристиана Киву упустиш шанс возглавить таблицу Серии А (нужна была победа) и теперь идет на четвертой позиции с 24 баллами. На третьей строчке с 25 пунктами располагается Наполи.

Серия А 2025/26. 12-й тур, 23 ноября

Интер – Милана – 0:1

Гол: Пулишич, 54

Интер Милан: Янн Соммер, Франческо Ачерби (Анди Диуф, 85), Мануэль Аканджи, Федерико Димарко, Карлос Аугусто, Алессандро Бастони, Хакан Чалханоглу (Петр Зелински, 78), Петар Сучич, Николо Барелла (Франческо Пио Эспозито, 85), Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес (Анж-Йоан Бонни, 66)

Милан: Майк Меньян, Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Маттео Габбиа, Кристиан Пулишич (Кристофер Нкунку, 78), Давид Бартезаги, Адриен Рабио, Алексис Салемакерс, Лука Модрич, Юссуф Фофана (Самуэле Риччи, 78), Рафаэл Леау (Рубен Лофтус-Чик, 86)

Предупреждения: Хакан Чалханоглу (61) – Рафаэл Леау (45+2), Страхиня Павлович (72)