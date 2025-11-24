Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Милан – 0:1. Пулишич забил, Чалханоглу смазал. Видео гола и обзор
Чемпионат Италии
Интер Милан
23.11.2025 21:45 – FT 0 : 1
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
24 ноября 2025, 00:23 | Обновлено 24 ноября 2025, 00:35
367
0

Интер – Милан – 0:1. Пулишич забил, Чалханоглу смазал. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Серии А 2025/26

24 ноября 2025, 00:23 | Обновлено 24 ноября 2025, 00:35
367
0
Интер – Милан – 0:1. Пулишич забил, Чалханоглу смазал. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября прошел матч 12-го тура Серии А 2025/26 между командами Интер и Милан.

Коллективы сыграли на стадионе Сан-Сиро. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия А 2025/26. 12-й тур, 23 ноября

Интер – Милана – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Пулишич, 54

Незабитый пенальти: Чалханоглу, 74

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Пулишич, 54 мин.

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
По теме:
ВИДЕО. Мбаппе отдал на Джуда: как Эльче и Реал после 80-й забили по голу
ВИДЕО. Экс-партнер Забарного забил первый гол за Реал в матче против Эльче
Аль-Наср – Аль-Халидж – 4:1. Как Роналду забил бисиклетой. Видео голов
Интер Милан Милан Интер - Милан видео голов и обзор Серия A чемпионат Италии по футболу Кристиан Пулишич пенальти Хакан Чалханоглу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Футбол | 23 ноября 2025, 08:55 15
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ

Андрей Шахов посоветовал болельщикам набраться терпения

Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Футбол | 23 ноября 2025, 09:11 5
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде

Вместе с тренером уйдет и его помощник – Олег Гусев

Есть большое «но». L'Equipe с пессимизмом оценило старт Забарного в ПСЖ
Футбол | 23.11.2025, 22:53
Есть большое «но». L'Equipe с пессимизмом оценило старт Забарного в ПСЖ
Есть большое «но». L'Equipe с пессимизмом оценило старт Забарного в ПСЖ
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Футбол | 23.11.2025, 06:48
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Досталось Судакову и Трубину? Моуриньо жестко раскритиковал игроков Бенфики
Футбол | 23.11.2025, 16:56
Досталось Судакову и Трубину? Моуриньо жестко раскритиковал игроков Бенфики
Досталось Судакову и Трубину? Моуриньо жестко раскритиковал игроков Бенфики
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
22.11.2025, 08:38 3
Футбол
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
22.11.2025, 01:02
Бокс
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
22.11.2025, 23:48 1
Футбол
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
22.11.2025, 17:27 186
Футбол
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
22.11.2025, 06:22 2
Футбол
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 2
Футбол
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем