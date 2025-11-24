Интер Милан

23 ноября прошел матч 12-го тура Серии А 2025/26 между командами Интер и Милан.

Коллективы сыграли на стадионе Сан-Сиро. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Серия А 2025/26. 12-й тур, 23 ноября

Интер – Милана – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Пулишич, 54

Незабитый пенальти: Чалханоглу, 74

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Пулишич, 54 мин.