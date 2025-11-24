23.11.2025 21:45 – FT 0 : 1
Италия24 ноября 2025, 00:23 | Обновлено 24 ноября 2025, 00:35
367
0
Интер – Милан – 0:1. Пулишич забил, Чалханоглу смазал. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 12-го тура Серии А 2025/26
24 ноября 2025, 00:23 | Обновлено 24 ноября 2025, 00:35
367
0
23 ноября прошел матч 12-го тура Серии А 2025/26 между командами Интер и Милан.
Коллективы сыграли на стадионе Сан-Сиро. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Серия А 2025/26. 12-й тур, 23 ноября
Интер – Милана – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Пулишич, 54
Незабитый пенальти: Чалханоглу, 74
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Пулишич, 54 мин.
События матча
54’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 ноября 2025, 08:55 15
Андрей Шахов посоветовал болельщикам набраться терпения
Футбол | 23 ноября 2025, 09:11 5
Вместе с тренером уйдет и его помощник – Олег Гусев
Футбол | 23.11.2025, 22:53
Футбол | 23.11.2025, 06:48
Футбол | 23.11.2025, 16:56
Комментарии 0
Популярные новости
22.11.2025, 08:38 3
22.11.2025, 01:02
22.11.2025, 09:00 4
22.11.2025, 23:48 1
22.11.2025, 17:27 186
22.11.2025, 06:22 2
22.11.2025, 17:54 2
23.11.2025, 17:44 21