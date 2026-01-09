Экс-форвард Буковины покинет Украину и продолжит карьеру за границей

Бывший форвард черновицкой «Буковины» Андрей Андрейчук покинет Украину и продолжит карьеру в чемпионате Грузии. Об этом сообщил UA-Football.

С первого января 22-летний украинский футболист получил статус свободного агента и теперь находится в поисках нового клуба. По информации источника, в услугах игрока заинтересована «Гагра».

Стороны ведут переговоры о заключении контракта с Андрейчуком, который в нынешнем сезоне провел 17 матчей во всех турнирах и забил четыре гола в составе «Буковины».

Кроме черновицкой команды, форвард также выступал за ивано-франковское «Прикарпатье» и «Александрию». Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 150 тысяч евро

«Гагра» заняла пятое место в сезоне 2025. Клуб основан в 2004 году. В сезоне 2010/11 команда выиграла Первую лигу и Кубок Грузии. В 2020 году во второй раз завоевала кубок страны.