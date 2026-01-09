Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард Буковины покинет Украину и продолжит карьеру за границей
Украина. Премьер лига
09 января 2026, 14:01 |
400
0

Экс-форвард Буковины покинет Украину и продолжит карьеру за границей

В услугах Андрея Андрейчука заинтересована «Гагра», которая выступает в чемпионате Грузии

09 января 2026, 14:01 |
400
0
Экс-форвард Буковины покинет Украину и продолжит карьеру за границей
ФК Буковина Черновцы. Андрей Андрейчук

Бывший форвард черновицкой «Буковины» Андрей Андрейчук покинет Украину и продолжит карьеру в чемпионате Грузии. Об этом сообщил UA-Football.

С первого января 22-летний украинский футболист получил статус свободного агента и теперь находится в поисках нового клуба. По информации источника, в услугах игрока заинтересована «Гагра».

Стороны ведут переговоры о заключении контракта с Андрейчуком, который в нынешнем сезоне провел 17 матчей во всех турнирах и забил четыре гола в составе «Буковины».

Кроме черновицкой команды, форвард также выступал за ивано-франковское «Прикарпатье» и «Александрию». Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 150 тысяч евро

«Гагра» заняла пятое место в сезоне 2025. Клуб основан в 2004 году. В сезоне 2010/11 команда выиграла Первую лигу и Кубок Грузии. В 2020 году во второй раз завоевала кубок страны.

По теме:
Обидчик Динамо в еврокубках отказался подписывать украинского форварда
Новичок Ман Сити: «Этихад – мой новый дом. Я не могу дождаться»
Механизм родительских прав. В Аргентине скандал из-за кражи вундеркиндов
чемпионат Грузии по футболу Гагра чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Андрей Андрейчук трансферы свободный агент
Николай Тытюк Источник: UA-Football
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона официально наградила потенциального соперника сборной Украины
Футбол | 09 января 2026, 13:17 0
Барселона официально наградила потенциального соперника сборной Украины
Барселона официально наградила потенциального соперника сборной Украины

Вингер Руни Барджи получил 19-й номер и был официально переведен в первую команду

Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бокс | 09 января 2026, 00:13 0
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»

Алгиери уверен, что Усик снова победит

Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Теннис | 09.01.2026, 10:01
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Футбол | 09.01.2026, 08:33
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Футбол | 09.01.2026, 08:03
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
08.01.2026, 16:31 24
Биатлон
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 6
Футбол
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
08.01.2026, 09:02 5
Футбол
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
08.01.2026, 09:33 13
Футбол
Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене
Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене
07.01.2026, 11:05 16
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
07.01.2026, 22:20 1
Футбол
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
08.01.2026, 14:22 22
Теннис
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 53
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем