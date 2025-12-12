Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Главный претендент на УПЛ расторг контракт с форвардом
Украина. Первая лига
12 декабря 2025, 13:27 |
ОФИЦИАЛЬНО. Главный претендент на УПЛ расторг контракт с форвардом

Андрей Андрейчук покинул расположение «Буковины»

ФК Буковина. Андрей Андрейчук

Черновицкая Буковина официально простилась с молодым украинским форвардом Андреем Андрейчуком. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«ФК «Буковина» благодарит Андрея за профессионализм и самоотдачу на футбольном поле и его вклад в победы нашей команды. Желаем успешной дальнейшей карьеры и новых достижений», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, клуб и футболист расторгли контракт по взаимному согласию сторон. О причинах такого решения не сообщается.

Андрей Андрейчук стал игроком «Буковины» во время зимнего межсезонья 2023/24. Всего за два года в составе черновицкого клуба нападающий сыграл 49 матчей, в которых записал в свой актив 9 забитых мячей и 2 результативные передачи.

В сезоне 2025/26 Андрейчук провел за первую команду «желто-черных» 15 поединков (14 матчей в Первой лиге и еще 1 в Кубке Украины), в которых забил два гола, а также дважды сыграл за «Буковину-2» (2 забитых мяча).

По теме:
В команде Второй лиги Украины грядут перемены: главный тренер покинет клуб
Куда дальше? Юрий Вирт покинул Ниву Тернополь
ДИБАНГО: «У Кривбаса есть четкая цель»
Андрей Андрейчук Буковина Черновцы расторжение контракта трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Буковина
