Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Украинец останется в клубе
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает быть отстраненным от футбола из-за допингового скандала.
По данным Goal.com, ожидается, что украинец будет оправдан уже в середине января 2026 года. Отмечается, что новый наставник «синих» Лиам Росеньор готов пересмотреть статус украинца в команде, ведь он является сторонником того, чтобы работать и развивать молодые таланты футбола.
В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.
Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обнародована заявка на матч Суперкубка Франции между «ПСЖ» и «Марселем»
Украинскому вингеру исполнилось 25 лет