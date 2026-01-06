Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает быть отстраненным от футбола из-за допингового скандала.

По данным Goal.com, ожидается, что украинец будет оправдан уже в середине января 2026 года. Отмечается, что новый наставник «синих» Лиам Росеньор готов пересмотреть статус украинца в команде, ведь он является сторонником того, чтобы работать и развивать молодые таланты футбола.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.