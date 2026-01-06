Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Англия
06 января 2026, 22:02 | Обновлено 06 января 2026, 22:17
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика

Украинец останется в клубе

Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает быть отстраненным от футбола из-за допингового скандала.

По данным Goal.com, ожидается, что украинец будет оправдан уже в середине января 2026 года. Отмечается, что новый наставник «синих» Лиам Росеньор готов пересмотреть статус украинца в команде, ведь он является сторонником того, чтобы работать и развивать молодые таланты футбола.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ostrov Khortitsa
Развивать молодые таланты - это хорошо. А Мудрик тут причем? 25 лет уже
Ответить
0
