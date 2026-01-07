В Динамо рассчитывают на футболиста, который был не нужен Шовковскому

Шестого января свой 23-й день рождения отмечает полузащитник киевского «Динамо» Самба Диалло.

В столичном клубе поздравили легионера с праздником и пожелали ему не только здоровья и прогресса, но и успешной конкуренции за место в основном составе команды. В «Динамо» подчеркнули, что рассчитывают на дальнейшее развитие хавбека и его вклад в результаты киевлян.

Диалло недавно вернулся из аренды в иерусалимском «Хапоэле», где в 19 поединках африканец отличился 3 забитыми мячами, однако после этого не получал игровой практики и не тренировался с основной командой «Динамо».

Ранее сообщалось, что на Диалло не рассчитывает Шовковский и хочет указать ему на дверь.