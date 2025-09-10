Шовковский выбрал следующего игрока Динамо, которому укажет на дверь
В Киеве нет места для Самбы Диалло
Венесуэльский форвард Эрик Рамирес, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», продолжит свою карьеру в Чехии. 26-летний нападающий будет выступать за клуб высшего дивизиона Чехии, «Богемианс 1905» из Праги.
По информации источника, Рамирес стал далеко не последним футболистом, который покинет «Динамо». Следующим в списке идет Самба Диалло, на которого не рассчитывает Александр Шовковский. «Динамо» надеется пристроить его в новом клубе к закрытию трансферного окна.
Минувший сезон Диалло на правах аренды отыграл в Израиле за «Хапоэль» из Иерусалима. В 19 поединках африканец отличился 3 забитыми мячами.
Ранее ряд источников ошибочно сообщал о том, что Диалло получил дисквалификацию и не может играть в футбол.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию после матча с Азербайджаном
Килиан стал вторым лучшим бомбардиром национальной команды, Тьерри Анри опустился на третье место