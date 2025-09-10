Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шовковский выбрал следующего игрока Динамо, которому укажет на дверь
Украина. Премьер лига
10 сентября 2025, 03:44
1

Шовковский выбрал следующего игрока Динамо, которому укажет на дверь

В Киеве нет места для Самбы Диалло

ФК Динамо. Самба Диалло

Венесуэльский форвард Эрик Рамирес, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», продолжит свою карьеру в Чехии. 26-летний нападающий будет выступать за клуб высшего дивизиона Чехии, «Богемианс 1905» из Праги.

По информации источника, Рамирес стал далеко не последним футболистом, который покинет «Динамо». Следующим в списке идет Самба Диалло, на которого не рассчитывает Александр Шовковский. «Динамо» надеется пристроить его в новом клубе к закрытию трансферного окна.

Минувший сезон Диалло на правах аренды отыграл в Израиле за «Хапоэль» из Иерусалима. В 19 поединках африканец отличился 3 забитыми мячами.

Ранее ряд источников ошибочно сообщал о том, что Диалло получил дисквалификацию и не может играть в футбол.

Самба Диалло Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Александр Шовковский
Дмитрий Олейник Источник: Динамомания
