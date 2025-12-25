Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гол Вейналдума на 90+5 минуте. Возобновился чемпионат Саудовской Аравии
Чемпионат Саудовской Аравии
Неом
25.12.2025 19:30 – FT 2 : 1
Аль-Наджма
Саудовская Аравия
25 декабря 2025, 21:49 | Обновлено 25 декабря 2025, 22:33
Гол Вейналдума на 90+5 минуте. Возобновился чемпионат Саудовской Аравии

Вечером 25 декабря сыграны три матча 11-го тура

Гол Вейналдума на 90+5 минуте. Возобновился чемпионат Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Вейналдум

После паузы на месяц возобновился чемпионат Саудовской Аравии.

Вечером 25 декабря сыграны три матча 11-го тура.

Аль-Иттифак обыграл Аль-Рияд (2:0) с поздними голами Франсиско Кальво (90 мин) и Джорджиньо Вейналдума (90+5 мин)

Ниже приведены результаты игрового дня и турнирная таблица

Лидеры: Аль-Наср (27 очков), Аль-Хиляль (23), Аль-Таавун (22), Аль-Ахли (19), Аль-Кадисия, Неом (по 17).

Чемпионат Саудовской Аравии

11-й тур, 25 декабря 2025

Аль-Фейха – Аль-Хазем – 0:0

Аль-Рияд – Аль-Иттифак – 0:2

Голы: Кальво, 90, Вейналдум, 90+5

Неом СК – Аль-Наджма – 2:1

Голы: Зезе, 54, Аль-Давсари, 89 – Бутобба, 90+5 (пен)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 9 9 0 0 30 - 5 27.12.25 16:50 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех 27
2 Аль-Хиляль 9 7 2 0 24 - 9 26.12.25 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Халидж22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль 23
3 Аль-Таавун 9 7 1 1 24 - 13 26.12.25 17:00 Аль-Холуд - Аль-Таавун23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак 22
4 Аль-Ахли Джидда 9 5 4 0 12 - 6 26.12.25 15:05 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд 19
5 Аль-Кадaсиа 9 5 2 2 16 - 9 27.12.25 15:00 Аль-Кадaсиа - Дамак21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа 17
6 Неом 10 5 2 3 15 - 15 31.12.25 17:25 Неом - Аль-Иттихад25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж 17
7 Аль-Иттифак 10 4 3 3 15 - 18 30.12.25 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак 15
8 Аль-Халидж 9 4 2 3 22 - 15 26.12.25 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Халидж23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд 14
9 Аль-Иттихад 9 4 2 3 17 - 15 27.12.25 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Шабаб Эр-Рияд21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад 14
10 Аль-Фейха 10 3 3 4 11 - 13 30.12.25 17:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фейха25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун 12
11 Аль-Хазм 10 2 4 4 8 - 14 29.12.25 19:30 Аль-Рияд - Аль-Хазм25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд 10
12 Аль-Холуд 9 3 0 6 13 - 17 26.12.25 17:00 Аль-Холуд - Аль-Таавун21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма 9
13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 9 1 5 3 7 - 11 27.12.25 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Шабаб Эр-Рияд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд 8
14 Аль-Рияд 10 2 2 6 10 - 21 29.12.25 19:30 Аль-Рияд - Аль-Хазм25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд 8
15 Аль-Ахдуд 9 1 2 6 9 - 18 27.12.25 16:50 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм 5
16 Дамак 9 0 5 4 8 - 17 27.12.25 15:00 Аль-Кадaсиа - Дамак22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак 5
17 Аль-Фатех 9 1 2 6 10 - 21 26.12.25 15:05 Аль-Фатех - Аль-Ахли Джидда22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех 5
18 Аль-Наджма 10 0 1 9 8 - 22 29.12.25 19:30 Аль-Таавун - Аль-Наджма25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда 1
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Билаль Бутобба (Аль-Наджма).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Халифа Аль-Давсари (Неом), асcист Алаа Аль-Хеджи.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Зезе (Неом).
