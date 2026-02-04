Динамо U-19 – Атлетико U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Киевское Динамо U-19 проиграло поединок 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

4 февраля в 11:00 Динамо U-19 принимало мадридский Атлетико U-19.

Противостояния на стадии плей-офф состоят из одного матча. Игра прошла на стадионе Мардан в турецкой Анталии.

В первом тайме игроки Атлетико забили голы на 17-й и 34-й минутах (2:0).

При счете 0:2 после перерыва динамовцы отыграли один мяч. Богдан Редушко на 52-й минуте отличился ударом издалека (1:2).

Однако через несколько минут гости забили снова (55 мин), а затем отправили мяч в ворота динамовцев еще три раза (6:1).

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала

Анталия (Турция), 4 февраля 2026

Динамо Киев U-19 (Украина) – Атлетико Мадрид U-19 (Испания) – 1:6 (2-й тайм)

Голы: Богдан Редушко, 52 – Серхио Эстебан, 17, Мигель Хиль Родригес, 34, Гонсало Гросс, 55, Серхио Вінатеа, 69, 74

Гол Богдана Редушко