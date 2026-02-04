Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
04 февраля 2026, 13:04 | Обновлено 04 февраля 2026, 13:07
ВИДЕО. Редушко сделал дубль. Но Динамо U-19 проиграло с теннисным счетом

Киевская команда в 1/16 финала уступила Атлетико U-19 со счетом 2:6

ВИДЕО. Редушко сделал дубль. Но Динамо U-19 проиграло с теннисным счетом
ФК Динамо. Богдан Редушко

Киевское Динамо U-19 уступило в поединке 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

4 февраля в 11:00 Динамо U-19 проиграло мадридскому Атлетико U-19 (2:6).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра состоялась на стадионе Мардан в турецкой Анталии.

Хавбек Богдан Редушко на 90-й минуте оформил дубль для Динамо U-19, снова забив ударом издалека (2:6).

ВИДЕО. Второй гол Богдана Редушко, 90 мин

По теме:
Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала
Динамо U-19 – Атлетико U-19 – 2:6. Фиаско в ЮЛУ. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Удар Редушко. Динамо U-19 отыграло один мяч в игре с Атлетико U-19
Динамо Киев Атлетико Мадрид Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА видео голов и обзор Атлетико Мадрид U-19 Богдан Редушко Динамо - Атлетико
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Популярные новости
