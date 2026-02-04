ВИДЕО. Редушко сделал дубль. Но Динамо U-19 проиграло с теннисным счетом

Киевское Динамо U-19 уступило в поединке 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА 2025/26.

4 февраля в 11:00 Динамо U-19 проиграло мадридскому Атлетико U-19 (2:6).

Игра состоялась на стадионе Мардан в турецкой Анталии.

Хавбек Богдан Редушко на 90-й минуте оформил дубль для Динамо U-19, снова забив ударом издалека (2:6).

ВИДЕО. Второй гол Богдана Редушко, 90 мин