04 февраля 2026, 13:04
532
0
ВИДЕО. Редушко сделал дубль. Но Динамо U-19 проиграло с теннисным счетом
Киевская команда в 1/16 финала уступила Атлетико U-19 со счетом 2:6
Киевское Динамо U-19 уступило в поединке 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА 2025/26.
4 февраля в 11:00 Динамо U-19 проиграло мадридскому Атлетико U-19 (2:6).
Игра состоялась на стадионе Мардан в турецкой Анталии.
Игра состоялась на стадионе Мардан в турецкой Анталии.
Хавбек Богдан Редушко на 90-й минуте оформил дубль для Динамо U-19, снова забив ударом издалека (2:6).
ВИДЕО. Второй гол Богдана Редушко, 90 мин
