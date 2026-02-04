Вырвали победу. Буковина обыграла Металлист 1925 U-19
Поединок «Буковина» – «Металлист 1925» U-19 завершился со счетом 2:1
«Буковина» провела первый контрольный поединок на учебно-тренировочных сборах. Лидер Первой лиги на последних минутах вырвал победу в матче с юношеской командой «Металлиста 1925».
Первый тайм прошел без забитых мячей. Хотя у «Буковины» были возможности открыть счет.
«Буковина» вышла вперед на 56-й минуте. Первый гол команды в 2026 году забил Богдан Бойчук.
«Металлист 1925» U-19 отыгрался на 65-й минуте. Александр Петрук мощным ударом отправил мяч в сетку.
И все же «Буковина» смогла вырвать победу. В компенсированное время забил Максим Войтиховский, который перешел в клуб после завершения первой части сезона.
Товарищеский матч. 4 февраля
«Буковина» (Черновцы) – «Металлист 1925» U-19 (Харьков) – 2:1
Голы: Бойчук, 56, Войтиховский, 90+1 – Петрук, 65
