  4. Вырвали победу. Буковина обыграла Металлист 1925 U-19
04 февраля 2026, 15:12 | Обновлено 04 февраля 2026, 15:41
Вырвали победу. Буковина обыграла Металлист 1925 U-19

Поединок «Буковина» – «Металлист 1925» U-19 завершился со счетом 2:1

ФК Буковина

«Буковина» провела первый контрольный поединок на учебно-тренировочных сборах. Лидер Первой лиги на последних минутах вырвал победу в матче с юношеской командой «Металлиста 1925».

Первый тайм прошел без забитых мячей. Хотя у «Буковины» были возможности открыть счет.

«Буковина» вышла вперед на 56-й минуте. Первый гол команды в 2026 году забил Богдан Бойчук.

«Металлист 1925» U-19 отыгрался на 65-й минуте. Александр Петрук мощным ударом отправил мяч в сетку.

И все же «Буковина» смогла вырвать победу. В компенсированное время забил Максим Войтиховский, который перешел в клуб после завершения первой части сезона.

Товарищеский матч. 4 февраля

«Буковина» (Черновцы) – «Металлист 1925» U-19 (Харьков) – 2:1

Голы: Бойчук, 56, Войтиховский, 90+1 – Петрук, 65

Видеозапись матча

