Экс-футболист Шахтера и сборной Украины близок к завершению карьеры

Экс-игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов признался, что находится на финальном этапе своей карьеры и готов к ее завершению:

– Нигде не было сообщения о том, что Сергей Кривцов завершил карьеру.

– Я же говорю, буквально месяц назад принял это решение. Я понимаю, что уже не молод, и искать какое-то предложение, которое могло бы стать хорошим, то уж, пожалуй, нет.

–​​ То есть сейчас вы можете официально сказать, что завершили свою карьеру футболиста?

–​​ Ну, не знаю. Никогда не говори никогда. Я тренируюсь, в принципе, нахожусь в нормальной форме, могу показать пресс.

–​​ Сегодня тренировались?

– Сегодня, к сожалению, еще нет. Однако я думаю, что все впереди, есть время. Если будет предложение, которое удовлетворит меня, тогда, возможно, я еще поиграю. Но я все-таки больше оптимист и реалист, и думаю, что, пожалуй, все же официально я ближе к завершению, чем к продолжению.

– Предложение откуда должно поступить? Вы бы рассматривали предложение в Украине?

–​​ Ну, предложение – это больше будет касаться семьи, чтобы ближе к ним где-то было, потому что не хочется ехать далеко и хочется видеть, как дети растут. Потому такая ситуация.

–​​ Семья в Штатах, да?

– Да, семья в Штатах, у детей школа. И, в принципе, пока мы базируемся там, но это не окончательная, я думаю, наша страна проживания в будущем. Просто пока такая ситуация, что мы там, можно сказать, пустили немного корни, но не всегда там уже будем, – рассказал Кривцов.

Опытный 34-летний защитник защищал цвета запорожского «Металлурга», донецкого «Шахтера» и американского «Интер Майами». В активе Кривцова – 34 игры за сборную Украины. На данный момент футболист находится в статусе свободного агента.