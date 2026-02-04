Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-футболист Шахтера и сборной Украины близок к завершению карьеры
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 16:06 | Обновлено 04 февраля 2026, 16:26
Экс-футболист Шахтера и сборной Украины близок к завершению карьеры

Защитник Сергей Кривцов признался, что с высокой вероятностью повесит бутсы на гвоздь

Instagram. Сергей Кривцов

Экс-игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов признался, что находится на финальном этапе своей карьеры и готов к ее завершению:

– Нигде не было сообщения о том, что Сергей Кривцов завершил карьеру.

– Я же говорю, буквально месяц назад принял это решение. Я понимаю, что уже не молод, и искать какое-то предложение, которое могло бы стать хорошим, то уж, пожалуй, нет.

–​​ То есть сейчас вы можете официально сказать, что завершили свою карьеру футболиста?

–​​ Ну, не знаю. Никогда не говори никогда. Я тренируюсь, в принципе, нахожусь в нормальной форме, могу показать пресс.

–​​ Сегодня тренировались?

– Сегодня, к сожалению, еще нет. Однако я думаю, что все впереди, есть время. Если будет предложение, которое удовлетворит меня, тогда, возможно, я еще поиграю. Но я все-таки больше оптимист и реалист, и думаю, что, пожалуй, все же официально я ближе к завершению, чем к продолжению.

– Предложение откуда должно поступить? Вы бы рассматривали предложение в Украине?

–​​ Ну, предложение – это больше будет касаться семьи, чтобы ближе к ним где-то было, потому что не хочется ехать далеко и хочется видеть, как дети растут. Потому такая ситуация.

–​​ Семья в Штатах, да?

– Да, семья в Штатах, у детей школа. И, в принципе, пока мы базируемся там, но это не окончательная, я думаю, наша страна проживания в будущем. Просто пока такая ситуация, что мы там, можно сказать, пустили немного корни, но не всегда там уже будем, – рассказал Кривцов.

Опытный 34-летний защитник защищал цвета запорожского «Металлурга», донецкого «Шахтера» и американского «Интер Майами». В активе Кривцова – 34 игры за сборную Украины. На данный момент футболист находится в статусе свободного агента.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Major League Soccer (MLS) Шахтер Донецк Интер Майами Сергей Кривцов завершение карьеры
Николай Тытюк Источник: ФК Полесье
(20)
