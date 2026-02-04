Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский клуб столкнулся с проблемами – работать остались два человека
Украина. Вторая лига
04 февраля 2026, 16:51 | Обновлено 04 февраля 2026, 17:09
Украинский клуб столкнулся с проблемами – работать остались два человека

Президент одесского ФК «Реал Фарма» Николай Лиховидов рассказал о непростой ситуации

Украинский клуб столкнулся с проблемами – работать остались два человека
ФК Реал Фарма. Николай Лиховидов

Президент одесского ФК «Реал Фарма» Николай Лиховидов рассказал о тяжелой ситуации, в которой оказался его коллектив – на данный момент в клубе работает только два человека, на которых держится вся инфарструктура.

– Как обстоят дела с финансами в «Реал Фарма», все в порядке?

– Разве были слухи, что у нас есть проблемы? У нас все более или менее нормально. Мы не тратим какие-то сумасшедшие средства, а стараемся удержаться на плаву.

Сейчас не время жировать... Сложно сейчас в Одессе вести бизнес, ведь он почти полностью перекочевал в Западную Украину. Там и свет отключают меньше и бомбят не так часто.

Это до войны в Одессе было за счастье найти кровать за 100 долларов в сутки в курортный сезон, но не сейчас... Не жалуюсь особенно, женщины немножко боятся, я за четыре года уже привык и к шахедам, и к прилетам, и к взрывам.

– Одесса страдает от обстрелов едва ли не больше всех городов Украины. Клубная инфраструктура «Реал Фарма» за зиму не пострадала?

– Пострадала, но, к счастью, не сильно. Забор возле стадиона пострадал, пришлось ремонтировать. На днях, забежали к нам на территорию бродячие собаки, сожрали всех кур и селезня Федю, жалко птиц...

Еще рыбки в озере замерзли. Зима в Одесской области в этом году морозная. Из-за отключения света пострадал газон (не подогревался – прим). Пришлось его реанимировать. Более-менее удалось, но хуже всего это то, что некому работать...

– Что именно вы имеете в виду, речь о персонале вашего клуба?

– Да, о сотрудниках. Кто-то прячется, кого-то уже забрали... (речь о мобилизации – прим). Вот и получается, что сейчас в «Реал Фарма» работает всего два человека: одному под 60 лет, другому под 70. Два человека тянут на себе всю инфраструктуру, но молодцы справляются, – рассказал Лиховидов.

В нынешнем сезоне одесская команда набрала два балла в 19 играх и разместилась на десятой позиции в турнирной таблице. Отставание от ближайшего конкурента составляет 15 пунктов.

чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Реал Фарма Одесса Николай Лиховидов российско-украинская война
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
turist86
Кури і качки на тренувальній базі клубу? 
Ответить
+1
