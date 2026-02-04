Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист, который принадлежит Динамо, забил первые голы в Турции
Турция
04 февраля 2026, 18:08 |
999
0

Футболист, который принадлежит Динамо, забил первые голы в Турции

Анхель Торрес оформил дубль в составе «Эюпспора», забив в ворота «Генчлербирлиги»

04 февраля 2026, 18:08 |
999
0
Футболист, который принадлежит Динамо, забил первые голы в Турции
ФК Динамо Киев. Анхель Торрес

Колумбийский вингер Анхель Торрес оформил дубль в составе «Эюпспора» в первом тайме поединка третьего раунда Кубка Турции против «Генчлербирлиги».

Контракт 25-летнего футболиста принадлежит киевскому «Динамо», однако 15 января он отправился в турецкий клуб, где будет играть на правах аренды до завершения нынешнего сезона.

Торрес уже провел две игры за «Эюпспор», в которых сыграл суммарно 31 минуты и не отметился результативными действиями. Однако, в среду, 4 февраля, вингер забил дважды и позволил своей команде уйти на перерыв со счетом 2:2.

Колумбиец перебрался в чемпионат Украины в мае 2025 года на правах свободного агента, однако из-за постоянных травм и недоверия со стороны главного тренера Александра Шовковского так и не сумел завоевать место в стартовом составе.

Анхель провел на поле всего один тайм в Премьер-лиге против «Эпицентра» (4:1), и сыграл десять минут в ноябре в матче Лиги конференций с боснийским «Зриньски» (6:0).

Контракт легионера с «Динамо» истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.

По теме:
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
У клуба УПЛ было три предложения по лидеру. Игрок отказался уходить
Казахстанский тренер прибыл в расположение киевского Динамо
Динамо Киев Анхель Торрес Кубок Турции по футболу Эюпспор Генчлербирлиги трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Олимпийские игры | 04 февраля 2026, 14:45 11
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты

Обозреватель Sport.ua вспоминает, как Украина выступала на зимних Олимпиадах

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Бокс | 04 февраля 2026, 08:49 2
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»

Функционер не заинтересован в возвращении Теренса Кроуфорда

Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Футбол | 03.02.2026, 23:01
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Экс-футболист Динамо и Шахтера намерен получить тренерскую лицензию
Футбол | 04.02.2026, 17:22
Экс-футболист Динамо и Шахтера намерен получить тренерскую лицензию
Экс-футболист Динамо и Шахтера намерен получить тренерскую лицензию
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Бокс | 04.02.2026, 04:02
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 4
Футбол
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
03.02.2026, 20:07 3
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
04.02.2026, 15:45
Бокс
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
«Спасибо, брат». Усик обратился к Турки Аль-Шейху
02.02.2026, 16:13
Бокс
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 95
Футбол
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 4
Бокс
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
02.02.2026, 20:01 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем