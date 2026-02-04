Футболист, который принадлежит Динамо, забил первые голы в Турции

Колумбийский вингер Анхель Торрес оформил дубль в составе «Эюпспора» в первом тайме поединка третьего раунда Кубка Турции против «Генчлербирлиги».

Контракт 25-летнего футболиста принадлежит киевскому «Динамо», однако 15 января он отправился в турецкий клуб, где будет играть на правах аренды до завершения нынешнего сезона.

Торрес уже провел две игры за «Эюпспор», в которых сыграл суммарно 31 минуты и не отметился результативными действиями. Однако, в среду, 4 февраля, вингер забил дважды и позволил своей команде уйти на перерыв со счетом 2:2.

Колумбиец перебрался в чемпионат Украины в мае 2025 года на правах свободного агента, однако из-за постоянных травм и недоверия со стороны главного тренера Александра Шовковского так и не сумел завоевать место в стартовом составе.

Анхель провел на поле всего один тайм в Премьер-лиге против «Эпицентра» (4:1), и сыграл десять минут в ноябре в матче Лиги конференций с боснийским «Зриньски» (6:0).

Контракт легионера с «Динамо» истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.