Рух – Аустрия Клагенфурт – 4:2. Два пенальти. Видео голов и обзор матча

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Рух Львов
04.02.2026 12:00 – FT 4 : 2
Аустрия Клагенфурт
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 19:03 | Обновлено 04 февраля 2026, 19:21
«Рух» на сборах в Словении одержал вторую победу за два дня

ФК Рух

«Рух» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Словении. Подопечные Ивана Федыка сыграли с австрийским клубом «Аустрия» Клагенфурт и одержали победу со счетом 4:2.

«Рух» пропустил на 16-й минуте, но быстро отыгрался. На 17-й минуте Владимир Ясинский сравнял счет.

Вскоре львовяне вышли вперед. На 24-й минуте Таллес реализовал пенальти, пробив точно в угол.

Третий мяч «Рух» также забил с одиннадцатиметровой отметки. На этот раз отличился Андрей Китела.

«Аустрия» на 58-й минуте снова сократила разницу в счете. Однако Назар Касарда на 77-й минуте забил четвертый мяч.

Товарищеский матч. Чатеж, Словения. 4 февраля

«Рух» (Украина) – «Аустрия» Клагенфурт (Австрия) – 4:2

Голы: Ясинский, 17, Таллес, 24 (пенальти), Китела, 54 (пенальти), Касарда, 77 – Делич, 16, Лю, 58

Видео голов и обзор матча

