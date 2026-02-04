Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 144) пробилась в четвертьфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

Во втором раунде украинка в двух сетах разгромила Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 35) за 55 минут.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении, 1/8 финала

Дарья Снигур (Украина) [Q] – Жаклин Кристиан (Румыния) [2] – 6:1, 6:0

Снигур провела первое очное противостояние против Кристиан.

Дарья в восьмой раз сыграла против представительницы топ-50 рейтинга WTA и одержала пятую победу.

Снигур стартовала в Клуже с квалификации, где одолела Ангелину Калинину и Алену Большову. В первом круге основы она справилась с Тианцоа Сарой Ракотоманга Раджаона.

Следующей соперницей Дарьи будет 130-я ракетка мира Юань Юэ из Китая. Ранее Снигур ни разу не играла против этой оппонентки.

Для Дарьи это будет второй четвертьфинальный поединок на уровне Тура. В 2023 году она добралась до стадии 1/4 финала на этих же кортах (поражение Тамаре Корпач).

Помимо Снигур, в четвертьфинале соревнований в Клуж-Напоке также сыграет еще одна украинка – Александра Олейникова. Олейникова на своем пути переиграла Маяр Шериф и Анну Бондар, а далее поборется с Ван Синьюй. Дарья и Алекксандра находятся в разных частях сетки, поэтому украиснкое дерби возможно лишь в финале.

Статистика матча