Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Дарья отдала всего один гейм Жаклин Кристиан во втором раунде турнира в Клуж-Напоке
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 144) пробилась в четвертьфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.
Во втором раунде украинка в двух сетах разгромила Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 35) за 55 минут.
WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении, 1/8 финала
Дарья Снигур (Украина) [Q] – Жаклин Кристиан (Румыния) [2] – 6:1, 6:0
Снигур провела первое очное противостояние против Кристиан.
Дарья в восьмой раз сыграла против представительницы топ-50 рейтинга WTA и одержала пятую победу.
Снигур стартовала в Клуже с квалификации, где одолела Ангелину Калинину и Алену Большову. В первом круге основы она справилась с Тианцоа Сарой Ракотоманга Раджаона.
Следующей соперницей Дарьи будет 130-я ракетка мира Юань Юэ из Китая. Ранее Снигур ни разу не играла против этой оппонентки.
Для Дарьи это будет второй четвертьфинальный поединок на уровне Тура. В 2023 году она добралась до стадии 1/4 финала на этих же кортах (поражение Тамаре Корпач).
Помимо Снигур, в четвертьфинале соревнований в Клуж-Напоке также сыграет еще одна украинка – Александра Олейникова. Олейникова на своем пути переиграла Маяр Шериф и Анну Бондар, а далее поборется с Ван Синьюй. Дарья и Алекксандра находятся в разных частях сетки, поэтому украиснкое дерби возможно лишь в финале.
Статистика матча
Так ще й на очах у власних вболівальників. Таке приниження на домашніх трибунах я звик бачити лише від Усика. Ну молодець Дарія!!! Сьогодні виглядала як бетон, залізобетон!!!💪👍