Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
WTA
04 февраля 2026, 16:37 | Обновлено 04 февраля 2026, 17:15
1285
13

Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии

Дарья отдала всего один гейм Жаклин Кристиан во втором раунде турнира в Клуж-Напоке

04 февраля 2026, 16:37 | Обновлено 04 февраля 2026, 17:15
1285
13 Comments
Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 144) пробилась в четвертьфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

Во втором раунде украинка в двух сетах разгромила Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 35) за 55 минут.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении, 1/8 финала

Дарья Снигур (Украина) [Q] – Жаклин Кристиан (Румыния) [2] – 6:1, 6:0

Снигур провела первое очное противостояние против Кристиан.

Дарья в восьмой раз сыграла против представительницы топ-50 рейтинга WTA и одержала пятую победу.

Снигур стартовала в Клуже с квалификации, где одолела Ангелину Калинину и Алену Большову. В первом круге основы она справилась с Тианцоа Сарой Ракотоманга Раджаона.

Следующей соперницей Дарьи будет 130-я ракетка мира Юань Юэ из Китая. Ранее Снигур ни разу не играла против этой оппонентки.

Для Дарьи это будет второй четвертьфинальный поединок на уровне Тура. В 2023 году она добралась до стадии 1/4 финала на этих же кортах (поражение Тамаре Корпач).

Помимо Снигур, в четвертьфинале соревнований в Клуж-Напоке также сыграет еще одна украинка – Александра Олейникова. Олейникова на своем пути переиграла Маяр Шериф и Анну Бондар, а далее поборется с Ван Синьюй. Дарья и Алекксандра находятся в разных частях сетки, поэтому украиснкое дерби возможно лишь в финале.

Статистика матча

По теме:
Известно, с кем сыграет Олейникова в четвертьфинале турнира в Клуж-Напоке
Дарья Снигур – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОЛЕЙНИКОВА: «Работала в Киеве над тем, чтобы адаптировать теннис под хард»
Дарья Снигур Жаклин Кристиан WTA Клуж-Напока
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый украинец во Франции: с застенков НКВД – в Лигу 1
Футбол | 04 февраля 2026, 08:30 6
Первый украинец во Франции: с застенков НКВД – в Лигу 1
Первый украинец во Франции: с застенков НКВД – в Лигу 1

Sport.ua вспоминает украинца Александра Скоценя, звезду послевоенного чемпионата Франции

Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим
Футбол | 04 февраля 2026, 07:37 4
Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим
Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо. Его признавали лучшим

Стэнли Куарши вскоре переедет в Киев

БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
Футбол | 04.02.2026, 07:59
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Футбол | 04.02.2026, 09:20
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 02.02–08.02
Теннис | 03.02.2026, 19:51
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 02.02–08.02
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 02.02–08.02
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
mevast
Після Даяни як бальзам на душу. Дякуємо Даринко. Хороші оберти набрала. Не збавляти.
Ответить
+9
C.Пеклов
Яка ж молодець Дар'я!Браво!
Ответить
+7
Kuzya2020
Вітаю -дуже приємна дівчина...!!!1
Ответить
+5
Андрій Заліщук
Це що було, Даша???!!! Після безхарактерного перформансу від Даяни, Снігурка вирішила компенсувати нам той ранковий негатив, молодчинка!!!
Ответить
+4
Arni83
Тотальне знищення! Виграла аж 11 геймів підряд, це що взагалі було?
Так ще й на очах у власних вболівальників. Таке приниження на домашніх трибунах я звик бачити лише від Усика.  Ну молодець Дарія!!! Сьогодні виглядала як бетон, залізобетон!!!💪👍
Ответить
+4
roman75zpr
Умница Даша! Не останавливайся! Первая сотня тебя заждалась...
Ответить
+4
dimando560
Давай Даша, залітай в сотню!!!
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Завтра обидві наші красуні грають з китаянками!Після цих матчів я нагадаю,що написав тут у неділю 1 лютого назвав фантастикою.
Ответить
+3
Sashamar
Що Дарина нарешті пристала до розуму, ще говорити зарано. А от що, дивлячись тут на Олійникову, в неї прокинулася совість, готовий повірити.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
публіка зібралася подивитися на перемогу їх землячки над якійсь там українкою з середини другої сотні і тут такий облом!Мабуть забули,як Снігур вибила їх улюбленицю Халеп з ЮСопен!Мабуть тепер вже точно запам'ятають,хто така Снігур!
Ответить
+1
gilmour12
знищила, стерла в порошок, закатала в асфальт, розірвала як тузик грілку... автор якийсь король епітетів))
Ответить
0
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 2
Бокс
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
03.02.2026, 00:11 1
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он – герой и будет баллотироваться в президенты»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он – герой и будет баллотироваться в президенты»
02.02.2026, 23:57 1
Бокс
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
03.02.2026, 10:49 3
Футбол
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 4
Футбол
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 11
Футбол
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили, сказали взять этого парня в Динамо»
03.02.2026, 08:12 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем