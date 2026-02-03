Снигур разбила француженку и вышла в 1/8 финала турнира WTA 250 в Румынии

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 144) выиграла стартовый матч основной сетки турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В первом раунде украинка в двух сетах разобралась с представительницей Франции Тианцоа Сарой Ракотоманга Раджаона (WTA 116).

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении, 1/16 финала

Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона (Франция) – Дарья Снигур (Украина) [Q] – 3:6, 3:6

Снигур провела первое очное противостояние против Тианцоа.

Дарья стартовала в Клуже с квалификации, где прошла Ангелину Калинину и Алену Большову. Ее следующей оппоненткой будет либо Лукреция Стефанини (Италия, WTA 140), либо Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 35).

Снигур в третий раз в карьере выступает в основной сетке соревнований в Клуж-Напоке. Ее лучшим результатом на этих кортах является четвертьфинал в 2023 году.

Дарья одержала первую победу в основной сетке турнира WTA с июня 2024 года, когда одолела Марту Костюк на старте травяных соревнований в Ноттингеме.

Кроме Снигур, Украину в Клуже также представляет Александра Олейникова, которая 3 февраля одолела Анну Бондар в поединке второго круга.