Новичок Полесья: «Цель на сезон? Взять чемпионство»

Косоварский полузащитник «Полесья» Линдон Эмерллаху рассказал, чего хочет достичь в новом клубе.

– Как себя чувствует человек, у которого начинается абсолютно новая страница в биографии?

– Чувствую себя отлично. Так и есть, ведь «Полесье» – это хороший, солидный клуб, который борется за трофеи.

– Какие у тебя впечатления от команды, от тренировочного процесса? Что можешь выделить?

– Впечатления хорошие как от тренерского штаба, так и от игроков. Меня здесь очень хорошо приняли.

– А как насчет тренировок? Можешь сравнить с тем, как это было в «Клуж»?

– Немного тяжелее, чем было в «Клуж», но это нормально. Это тренировочные сборы, и сейчас нужно работать усердно, чтобы играть уверенно в чемпионате.

– Чего хочешь достичь с «Полесьем»?

– Взять чемпионство…

– В этом сезоне?

– Да, почему нет? Если это возможно – почему нет? Всегда нужно верить. А еще нужно выйти в групповой этап Лиги конференций или Лиги Европы.

Ранее Эмерллаху рассказал, что не боится войны.