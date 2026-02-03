Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Новичок Полесья: «Цель на сезон? Взять чемпионство»
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 18:47 | Обновлено 03 февраля 2026, 19:01
278
0

Линдон Эмерллаху настроен серьезно

ФК Полесье. Линдон Эмерллаху

Косоварский полузащитник «Полесья» Линдон Эмерллаху рассказал, чего хочет достичь в новом клубе.

– Как себя чувствует человек, у которого начинается абсолютно новая страница в биографии?

– Чувствую себя отлично. Так и есть, ведь «Полесье» – это хороший, солидный клуб, который борется за трофеи.

– Какие у тебя впечатления от команды, от тренировочного процесса? Что можешь выделить?

– Впечатления хорошие как от тренерского штаба, так и от игроков. Меня здесь очень хорошо приняли.

– А как насчет тренировок? Можешь сравнить с тем, как это было в «Клуж»?

– Немного тяжелее, чем было в «Клуж», но это нормально. Это тренировочные сборы, и сейчас нужно работать усердно, чтобы играть уверенно в чемпионате.

– Чего хочешь достичь с «Полесьем»?

– Взять чемпионство…

– В этом сезоне?

– Да, почему нет? Если это возможно – почему нет? Всегда нужно верить. А еще нужно выйти в групповой этап Лиги конференций или Лиги Европы.

Ранее Эмерллаху рассказал, что не боится войны.

Линдон Эмерллаху Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: ФК Полесье
