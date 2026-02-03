Новичок Полесья: «Цель на сезон? Взять чемпионство»
Линдон Эмерллаху настроен серьезно
Косоварский полузащитник «Полесья» Линдон Эмерллаху рассказал, чего хочет достичь в новом клубе.
– Как себя чувствует человек, у которого начинается абсолютно новая страница в биографии?
– Чувствую себя отлично. Так и есть, ведь «Полесье» – это хороший, солидный клуб, который борется за трофеи.
– Какие у тебя впечатления от команды, от тренировочного процесса? Что можешь выделить?
– Впечатления хорошие как от тренерского штаба, так и от игроков. Меня здесь очень хорошо приняли.
– А как насчет тренировок? Можешь сравнить с тем, как это было в «Клуж»?
– Немного тяжелее, чем было в «Клуж», но это нормально. Это тренировочные сборы, и сейчас нужно работать усердно, чтобы играть уверенно в чемпионате.
– Чего хочешь достичь с «Полесьем»?
– Взять чемпионство…
– В этом сезоне?
– Да, почему нет? Если это возможно – почему нет? Всегда нужно верить. А еще нужно выйти в групповой этап Лиги конференций или Лиги Европы.
Ранее Эмерллаху рассказал, что не боится войны.
