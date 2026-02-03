Легкая прогулка. Полесье разгромило команду из Гибралтара
Поединок «Полесье» – «Европа» (Гибралтар) завершился со счетом 6:0
«Полесье» на сборах в Испании продолжает подготовку ко второй части сезона. Во вторник, 3 февраля, подопечные Руслана Ротаня сыграли товарищеский матч с клубом «Европа» из Гибралтара.
«Полесье» открыло счет уже на третьей минуте матча. Голкипер «Европы» парировал удар Богдана Леднева, а Александр Иванов сыграл на добивании.
Второй мяч житомирский клуб забил на 18-й минуте. Николай Гайдучик точным ударом завершил комбинацию «Полесья».
На перерыв команды ушли при счете 4:0. А во втором тайме «Полесье» забило в ворота соперника еще два мяча.
Товарищеский матч. Испания. 3 февраля
«Полесье» (Украина) – «Европа» (Гибралтар) – 6:0
Голы: Иванов, 3, Гайдучик, 18, 29, Виале, 37, Гуцуляк, 70, Сарапий, 79
Полесье (стартовый состав): Кудрик, Гришкевич, Мельниченко, Виалле, Хадрой, Бабенко, Эмерллаху, Таллес, Иванов, Леднев, Гайдучик.
