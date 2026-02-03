Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легкая прогулка. Полесье разгромило команду из Гибралтара
Товарищеские матчи
Полесье
03.02.2026 17:00 – FT 6 : 0
Европа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 19:03 |
270
0

Поединок «Полесье» – «Европа» (Гибралтар) завершился со счетом 6:0

ФК Полесье

«Полесье» на сборах в Испании продолжает подготовку ко второй части сезона. Во вторник, 3 февраля, подопечные Руслана Ротаня сыграли товарищеский матч с клубом «Европа» из Гибралтара.

«Полесье» открыло счет уже на третьей минуте матча. Голкипер «Европы» парировал удар Богдана Леднева, а Александр Иванов сыграл на добивании.

Второй мяч житомирский клуб забил на 18-й минуте. Николай Гайдучик точным ударом завершил комбинацию «Полесья».

На перерыв команды ушли при счете 4:0. А во втором тайме «Полесье» забило в ворота соперника еще два мяча.

Товарищеский матч. Испания. 3 февраля

«Полесье» (Украина) – «Европа» (Гибралтар) – 6:0

Голы: Иванов, 3, Гайдучик, 18, 29, Виале, 37, Гуцуляк, 70, Сарапий, 79

Полесье (стартовый состав): Кудрик, Гришкевич, Мельниченко, Виалле, Хадрой, Бабенко, Эмерллаху, Таллес, Иванов, Леднев, Гайдучик.

Видеозапись матча

По теме:
Шахтер Донецк – Зонненхоф Гроссашпах – 1:2. Видео голов и обзор
Новичок Полесья: «Цель на сезон? Взять чемпионство»
Даниил КАРАСЬ: «Впереди нас ожидает еще очень много работы»
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ Николай Гайдучик Жоао Виалле Алексей Гуцуляк Эдуард Сарапий
