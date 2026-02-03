Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рух – Младост – 3:1. Начали с победы. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Рух Львов
03.02.2026 15:00 – FT 3 : 1
Младость Донья Горица
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 20:04 | Обновлено 03 февраля 2026, 20:05
174
0

Рух – Младост – 3:1. Начали с победы. Видео голов и обзор матча

«Рух» сыграл первый спарринг на сборах в Словении

0
ФК Рух

«Рух» на учебно-тренировочных сборах в Словении продолжает подготовку кро второй части сезона. Команда Ивана Федыка в контрольном матче со счетом 2:1 обыграла «Младост» из Черногории.

«Рух» вышел вперед на 30-й минуте поединка. Таллес воспользовался ошибкой обороны соперника и переиграл вратаря.

«Младость» отыгралась через пять минут. Кнежевич из вратарской замкнул прострел с правого фланга.

На 78-й минуте «Рух» заработал пенальти, который Андрей Китела уверенно реализовал. А на 82-й минуте Иван Денисов сделал счет 3:1 в пользу львовского клуба.

Товарищеский матч. Чатеж, Словения. 3 февраля

«Рух» (Украина) – «Младост» (Черногория) – 3:1

Голы: Таллес, 30, Китела, 79 (пенальти), Денисов, 82 – Кнежевич, 35

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рух Львов Таллес Бренер Андрей Китела Иван Денисов Младост Донья Горица видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
