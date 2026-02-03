Рух – Младост – 3:1. Начали с победы. Видео голов и обзор матча
«Рух» сыграл первый спарринг на сборах в Словении
«Рух» на учебно-тренировочных сборах в Словении продолжает подготовку кро второй части сезона. Команда Ивана Федыка в контрольном матче со счетом 2:1 обыграла «Младост» из Черногории.
«Рух» вышел вперед на 30-й минуте поединка. Таллес воспользовался ошибкой обороны соперника и переиграл вратаря.
«Младость» отыгралась через пять минут. Кнежевич из вратарской замкнул прострел с правого фланга.
На 78-й минуте «Рух» заработал пенальти, который Андрей Китела уверенно реализовал. А на 82-й минуте Иван Денисов сделал счет 3:1 в пользу львовского клуба.
Товарищеский матч. Чатеж, Словения. 3 февраля
«Рух» (Украина) – «Младост» (Черногория) – 3:1
Голы: Таллес, 30, Китела, 79 (пенальти), Денисов, 82 – Кнежевич, 35
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
