03.02.2026 15:00 - : -
Украина. Премьер лига03 февраля 2026, 12:37 | Обновлено 03 февраля 2026, 12:39
50
0
Рух Львов – Младост Донья Горица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча
03 февраля 2026, 12:37 | Обновлено 03 февраля 2026, 12:39
50
0
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
3 февраля в 15:00 встречаются Рух Львов и Младост Донья Горица из Черногории.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Рух проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Словении.
Игра проходит на стадионе в словенском городе Чатеж.
Рух занимает 10-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Рух Львов – Младост Донья Горица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 февраля 2026, 08:35 3
Саудиты дают за испанца 300 миллионов евро
Бокс | 03 февраля 2026, 07:52 2
Виталий – о диктаторе путине
Футбол | 02.02.2026, 22:02
Футбол | 03.02.2026, 11:04
Футбол | 03.02.2026, 07:25
Комментарии 0
Популярные новости
02.02.2026, 07:03
01.02.2026, 08:58 16
02.02.2026, 03:22 2
02.02.2026, 07:02 14
03.02.2026, 05:55 80
02.02.2026, 08:34 16
01.02.2026, 08:17
02.02.2026, 08:07 31