Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух Львов – Младост Донья Горица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Рух Львов
03.02.2026 15:00 - : -
Младость Донья Горица
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 12:37 | Обновлено 03 февраля 2026, 12:39
50
0

Рух Львов – Младост Донья Горица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча

03 февраля 2026, 12:37 | Обновлено 03 февраля 2026, 12:39
50
0
Рух Львов – Младост Донья Горица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

3 февраля в 15:00 встречаются Рух Львов и Младост Донья Горица из Черногории.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Рух проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Игра проходит на стадионе в словенском городе Чатеж.

Рух занимает 10-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Рух Львов – Младост Донья Горица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Вячеслав СУРКИС: «Динамо отдаст все силы в матче против Атлетико»
ВИДЕО. Динамо U-19 готовится к матчу ЮЛУ против Атлетико Мадрид U-19
Полесье – Европа (Гибралтар). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Рух Львов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Футбол | 03 февраля 2026, 08:35 3
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение

Саудиты дают за испанца 300 миллионов евро

КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
Бокс | 03 февраля 2026, 07:52 2
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»

Виталий – о диктаторе путине

В Шахтере нашли замену Конопле. Могут подписать уже зимой
Футбол | 02.02.2026, 22:02
В Шахтере нашли замену Конопле. Могут подписать уже зимой
В Шахтере нашли замену Конопле. Могут подписать уже зимой
Байер – Санут-Паули. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Футбол | 03.02.2026, 11:04
Байер – Санут-Паули. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Байер – Санут-Паули. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Германии
Игорь СУРКИС: «Я шутил, когда сказал, что он столько стоит»
Футбол | 03.02.2026, 07:25
Игорь СУРКИС: «Я шутил, когда сказал, что он столько стоит»
Игорь СУРКИС: «Я шутил, когда сказал, что он столько стоит»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
В УАФ выступили с публичным заявлением о Мироне Маркевиче
02.02.2026, 07:03
Футбол
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
01.02.2026, 08:58 16
Футбол
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
02.02.2026, 03:22 2
Бокс
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
Усик нашел нового соперника. Это его самый тяжелый оппонент
02.02.2026, 07:02 14
Бокс
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 80
Футбол
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
Суркис сделал футболисту Динамо самую высокую зарплату в чемпионате Украины
02.02.2026, 08:34 16
Футбол
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
Усику нашли опасного соперника. Бой соберет стадион, где дрался Кличко
01.02.2026, 08:17
Бокс
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
02.02.2026, 08:07 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем