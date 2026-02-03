Рух Львов – Младост Донья Горица. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

3 февраля в 15:00 встречаются Рух Львов и Младост Донья Горица из Черногории.

Рух проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Игра проходит на стадионе в словенском городе Чатеж.

Рух занимает 10-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Анонс матча