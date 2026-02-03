Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома исключит Довбика из официальной заявки на матчи Лиги Европы
Лига Европы
Рома исключит Довбика из официальной заявки на матчи Лиги Европы

Форвард сборной Украины рискует пропустить весь остаток сезона 2025/26 из-за травмы

Рома исключит Довбика из официальной заявки на матчи Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард сборной Украины Артем Довбик будет исключен из официальной заявки итальянской «Ромы» на матчи Лиги Европы 2025/26. Об этом сообщило издание Il Romanista.

После закрытия трансферного окна УЕФА предоставляет клубам возможность сделать три изменения в списках А на еврокубки, чтобы заменить травмированных игроков или тех, кто покинул клуб.

По информации источника, римская команда исключит Довбика и вингера Леона Бэйли, который играл в Серии А на правах аренды и уже вернулся в расположение английской «Астон Виллы».

Вместо них в заявку попадут нидерландский форвард Доннел Мален (аренда из «Астон Виллы») и испанский вингер Брайан Сарагоса (аренда из «Баварии»).

Довбик продолжает находиться на реабилитации после того, как получил тяжелую травму – разрыв мышечно-сухожильного аппарата левого бедра. Форвард сборной Украины перенес операцию и рискует пропустить весь остаток сезона 2025/26.

Лига Европы Рома Рим Артем Довбик
Николай Тытюк Источник: il Romanista
