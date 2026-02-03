Рома исключит Довбика из официальной заявки на матчи Лиги Европы
Форвард сборной Украины рискует пропустить весь остаток сезона 2025/26 из-за травмы
Форвард сборной Украины Артем Довбик будет исключен из официальной заявки итальянской «Ромы» на матчи Лиги Европы 2025/26. Об этом сообщило издание Il Romanista.
После закрытия трансферного окна УЕФА предоставляет клубам возможность сделать три изменения в списках А на еврокубки, чтобы заменить травмированных игроков или тех, кто покинул клуб.
По информации источника, римская команда исключит Довбика и вингера Леона Бэйли, который играл в Серии А на правах аренды и уже вернулся в расположение английской «Астон Виллы».
Вместо них в заявку попадут нидерландский форвард Доннел Мален (аренда из «Астон Виллы») и испанский вингер Брайан Сарагоса (аренда из «Баварии»).
Довбик продолжает находиться на реабилитации после того, как получил тяжелую травму – разрыв мышечно-сухожильного аппарата левого бедра. Форвард сборной Украины перенес операцию и рискует пропустить весь остаток сезона 2025/26.
