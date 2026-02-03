Игорь СУРКИС: «Я шутил, когда сказал, что он столько стоит»
Президент клуба – о Шапаренко
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался о трансферной стоимости полузащитника Николая Шапаренко.
«Конечно, я шутил, когда были эти разговоры, что Шапаренко стоит 300 млн, но он очень важный футболист для киевского «Динамо», – сказал Суркис.
За 230 матчей в составе «бело-синих» Шапаренко забил 32 гола и отдал 41 результативную передачу, дважды выиграл чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.
Своей игрой Николай также заслужил место в национальной сборной Украины, за которую провел 48 матчей, став одним из ее ведущих игроков.
