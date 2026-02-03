Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игорь СУРКИС: «Я шутил, когда сказал, что он столько стоит»
Украина. Премьер лига
03 февраля 2026, 07:25
Игорь СУРКИС: «Я шутил, когда сказал, что он столько стоит»

Президент клуба – о Шапаренко

ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался о трансферной стоимости полузащитника Николая Шапаренко.

«Конечно, я шутил, когда были эти разговоры, что Шапаренко стоит 300 млн, но он очень важный футболист для киевского «Динамо», – сказал Суркис.

За 230 матчей в составе «бело-синих» Шапаренко забил 32 гола и отдал 41 результативную передачу, дважды выиграл чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.

Своей игрой Николай также заслужил место в национальной сборной Украины, за которую провел 48 матчей, став одним из ее ведущих игроков.

Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
