Суркис рассказал, для чего Динамо продлило контракт с Шапаренко

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал подписание полузащитником Николаем Шапаренко нового контракта на пять лет.

– «Динамо» подписывает новый контракт с Николаем Шапаренко. Что это значит для клуба и для вас как президента?

Прежде всего, это значит, что Николай – человек, который хочет играть в футбол, хочет играть в «Динамо». Были разные слухи, что он не хочет подписывать контракт, что он хочет уйти свободным агентом. Это не про Шапаренко. Он порядочный человек, и мы с ним решили все за десять минут. Я поздравлял его с новогодними праздниками, и мы разговаривали, и у него не было никаких проблем.

Нужно иметь смелость в такое непростое время продлить контракт с «Динамо» на пять лет. У Николая через семь месяцев заканчивался контракт. Мы все понимаем, что он мог выбрать другой путь, но «Динамо» для него не пустой звук.

В свое время мы его взяли, когда ему было 16 лет. Помню, как Николай Петрович Павлов позвонил мне и сказал: «Возьмите этого парня. Если он будет работать, то это будет очень хороший футболист». Конечно, я шутил, когда были эти разговоры, что Шапаренко стоит 300 млн, но он очень важный футболист для киевского «Динамо».

Я ему пообещал, что если будет хорошее предложение для него и для клуба, то мы никого не будем удерживать. Примеры - Забарный, Миколенко, Ванат.

На сегодняшний день я очень доволен тем, что он принял правильное решение. Он нам нужен, он нам очень поможет и в чемпионате, и в Кубке, и, надеюсь, что мы будем в следующем сезоне тоже играть в еврокубках.