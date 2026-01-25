Шапаренко объяснил, почему подписал с Динамо новый контракт

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко рассказал о своих эмоциях от подписания нового контракта с клубом на пять лет.

– Ты сегодня подписал новый контракт с «Динамо» до 2030 года. Что это значит для тебя и для «Динамо» в частности?

– Во-первых, я остаюсь дома, остаюсь в своем родном клубе, «Динамо». Это для меня праздник, и хочется поблагодарить всех болельщиков, президента клуба за доверие и поддержку.

– Игорь Михайлович Суркис сказал, что вопрос контракта решался десять минут. Как ты узнал о том, что «Динамо» хочет продлить с тобой контракт, и с кем ты первым поделился этим. Какие мысли были?

– Как сказал Игорь Михайлович, мы все нормально согласовали, поговорили без каких-либо скандалов.

– Каким ты себя представляешь в будущем, какие цели ставишь?

– Думаю, что все знают наши цели. Надеюсь, что мы их все воплотим в реальность. Не хочется бросаться громкими словами и заявлениями. Хочется делать все в тишине и доказывать не словом, а делом.

