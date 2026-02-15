ПСЖ сброшен с трона. Ланс разгромил Париж и возглавил Лигу 1
«Кроваво-золотые» устроили голевое зрелище
14 февраля состоялись три поединка 22-го тура чемпионата Франции.
«Марсель» после отставки Роберто Де Дзерби потерпел неудачу: «провансальцы» перед домашней публикой расписали ничью со «Страсбургом», упустив преимущество в два мяча (2:2).
Настоящий разгром устроил «Ланс», который уничтожил «Париж» на его же поле. «Кроваво-золотые» переехали соперника со счетом 5:0 и возглавили Лигу 1.
Матч между «Лилле» и «Брестом» остался без победителя – 1:1.
Лига 1. 22-й тур, 14 февраля
«Марсель» – «Страсбург» – 2:2
Голы: Гринвуд, 14, Гуири, 47 – Нанаси, 73, Паничелли, 90+7 (пен.)
«Лилль» – «Брест» – 1:1
Голы: Перрен, 71 – Лабо, 58
«Париж» – «Ланс» – 0:5
Голы: Саид, 24, 38, Товен, 58 (пен.), Фофана, 90, 90+5
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ланс
|22
|17
|1
|4
|42 - 17
|21.02.26 18:00 Ланс - Монако14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс07.02.26 Ланс 3:1 Ренн30.01.26 Ланс 1:0 Гавр24.01.26 Марсель 3:1 Ланс17.01.26 Ланс 1:0 Осер
|52
|2
|ПСЖ
|22
|16
|3
|3
|49 - 19
|21.02.26 22:05 ПСЖ - Мец13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ08.02.26 ПСЖ 5:0 Марсель01.02.26 Страсбург 1:2 ПСЖ23.01.26 Осер 0:1 ПСЖ16.01.26 ПСЖ 3:0 Лилль
|51
|3
|Лион
|21
|13
|3
|5
|34 - 20
|15.02.26 21:45 Лион - Ницца07.02.26 Нант 0:1 Лион01.02.26 Лион 1:0 Лилль25.01.26 Мец 2:5 Лион18.01.26 Лион 2:1 Брест03.01.26 Монако 1:3 Лион
|42
|4
|Марсель
|22
|12
|4
|6
|48 - 29
|20.02.26 21:45 Брест - Марсель14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург08.02.26 ПСЖ 5:0 Марсель31.01.26 ФК Париж 2:2 Марсель24.01.26 Марсель 3:1 Ланс17.01.26 Анже 2:5 Марсель
|40
|5
|Лилль
|22
|10
|4
|8
|35 - 31
|22.02.26 18:15 Анже - Лилль14.02.26 Лилль 1:1 Брест06.02.26 Мец 0:0 Лилль01.02.26 Лион 1:0 Лилль25.01.26 Лилль 1:4 Страсбург16.01.26 ПСЖ 3:0 Лилль
|34
|6
|Ренн
|22
|9
|7
|6
|34 - 35
|22.02.26 16:00 Осер - Ренн13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ07.02.26 Ланс 3:1 Ренн31.01.26 Монако 4:0 Ренн24.01.26 Ренн 0:2 Лорьян18.01.26 Ренн 1:1 Гавр
|34
|7
|Страсбург
|22
|9
|4
|9
|36 - 29
|22.02.26 21:45 Страсбург - Лион14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург08.02.26 Гавр 2:1 Страсбург01.02.26 Страсбург 1:2 ПСЖ25.01.26 Лилль 1:4 Страсбург18.01.26 Страсбург 2:1 Мец
|31
|8
|Монако
|22
|9
|4
|9
|35 - 34
|21.02.26 18:00 Ланс - Монако13.02.26 Монако 3:1 Нант08.02.26 Ницца 0:0 Монако31.01.26 Монако 4:0 Ренн24.01.26 Гавр 0:0 Монако16.01.26 Монако 1:3 Лорьян
|31
|9
|Тулуза
|21
|8
|6
|7
|31 - 24
|15.02.26 16:00 Гавр - Тулуза08.02.26 Анже 1:0 Тулуза01.02.26 Тулуза 0:0 Осер25.01.26 Брест 0:2 Тулуза17.01.26 Тулуза 5:1 Ницца02.01.26 Тулуза 0:3 Ланс
|30
|10
|Анже
|21
|8
|5
|8
|22 - 25
|15.02.26 18:15 Лорьян - Анже08.02.26 Анже 1:0 Тулуза01.02.26 Анже 1:0 Мец25.01.26 ФК Париж 0:0 Анже17.01.26 Анже 2:5 Марсель04.01.26 Гавр 2:1 Анже
|29
|11
|Лорьян
|21
|7
|7
|7
|27 - 33
|15.02.26 18:15 Лорьян - Анже07.02.26 Брест 2:0 Лорьян31.01.26 Лорьян 2:1 Нант24.01.26 Ренн 0:2 Лорьян16.01.26 Монако 1:3 Лорьян04.01.26 Лорьян 1:1 Мец
|28
|12
|Брест
|22
|7
|6
|9
|29 - 34
|20.02.26 21:45 Брест - Марсель14.02.26 Лилль 1:1 Брест07.02.26 Брест 2:0 Лорьян01.02.26 Ницца 2:2 Брест25.01.26 Брест 0:2 Тулуза18.01.26 Лион 2:1 Брест
|27
|13
|Гавр
|21
|5
|8
|8
|18 - 26
|15.02.26 16:00 Гавр - Тулуза08.02.26 Гавр 2:1 Страсбург30.01.26 Ланс 1:0 Гавр24.01.26 Гавр 0:0 Монако18.01.26 Ренн 1:1 Гавр04.01.26 Гавр 2:1 Анже
|23
|14
|Ницца
|21
|6
|5
|10
|27 - 38
|15.02.26 21:45 Лион - Ницца08.02.26 Ницца 0:0 Монако01.02.26 Ницца 2:2 Брест25.01.26 Нант 1:4 Ницца17.01.26 Тулуза 5:1 Ницца03.01.26 Ницца 1:1 Страсбург
|23
|15
|ФК Париж
|22
|5
|7
|10
|26 - 39
|21.02.26 20:00 Тулуза - ФК Париж14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс08.02.26 Осер 0:0 ФК Париж31.01.26 ФК Париж 2:2 Марсель25.01.26 ФК Париж 0:0 Анже18.01.26 Нант 1:2 ФК Париж
|22
|16
|Осер
|21
|3
|5
|13
|14 - 29
|15.02.26 18:15 Мец - Осер08.02.26 Осер 0:0 ФК Париж01.02.26 Тулуза 0:0 Осер23.01.26 Осер 0:1 ПСЖ17.01.26 Ланс 1:0 Осер04.01.26 Брест 2:0 Осер
|14
|17
|Нант
|22
|3
|5
|14
|20 - 40
|22.02.26 18:15 Нант - Гавр13.02.26 Монако 3:1 Нант07.02.26 Нант 0:1 Лион31.01.26 Лорьян 2:1 Нант25.01.26 Нант 1:4 Ницца18.01.26 Нант 1:2 ФК Париж
|14
|18
|Мец
|21
|3
|4
|14
|21 - 46
|15.02.26 18:15 Мец - Осер06.02.26 Мец 0:0 Лилль01.02.26 Анже 1:0 Мец25.01.26 Мец 2:5 Лион18.01.26 Страсбург 2:1 Мец04.01.26 Лорьян 1:1 Мец
|13
