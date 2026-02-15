Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПСЖ сброшен с трона. Ланс разгромил Париж и возглавил Лигу 1
Чемпионат Франции
ФК Париж
14.02.2026 22:05 – FT 0 : 5
Ланс
Франция
15 февраля 2026, 00:55 | Обновлено 15 февраля 2026, 00:56
ПСЖ сброшен с трона. Ланс разгромил Париж и возглавил Лигу 1

«Кроваво-золотые» устроили голевое зрелище

Getty Images/Global Images Ukraine

14 февраля состоялись три поединка 22-го тура чемпионата Франции.

«Марсель» после отставки Роберто Де Дзерби потерпел неудачу: «провансальцы» перед домашней публикой расписали ничью со «Страсбургом», упустив преимущество в два мяча (2:2).

Настоящий разгром устроил «Ланс», который уничтожил «Париж» на его же поле. «Кроваво-золотые» переехали соперника со счетом 5:0 и возглавили Лигу 1.

Матч между «Лилле» и «Брестом» остался без победителя – 1:1.

Лига 1. 22-й тур, 14 февраля

«Марсель» – «Страсбург» – 2:2

Голы: Гринвуд, 14, Гуири, 47 – Нанаси, 73, Паничелли, 90+7 (пен.)

«Лилль» – «Брест» – 1:1

Голы: Перрен, 71 – Лабо, 58

«Париж» – «Ланс» – 0:5

Голы: Саид, 24, 38, Товен, 58 (пен.), Фофана, 90, 90+5

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ланс 22 17 1 4 42 - 17 21.02.26 18:00 Ланс - Монако14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс07.02.26 Ланс 3:1 Ренн30.01.26 Ланс 1:0 Гавр24.01.26 Марсель 3:1 Ланс17.01.26 Ланс 1:0 Осер 52
2 ПСЖ 22 16 3 3 49 - 19 21.02.26 22:05 ПСЖ - Мец13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ08.02.26 ПСЖ 5:0 Марсель01.02.26 Страсбург 1:2 ПСЖ23.01.26 Осер 0:1 ПСЖ16.01.26 ПСЖ 3:0 Лилль 51
3 Лион 21 13 3 5 34 - 20 15.02.26 21:45 Лион - Ницца07.02.26 Нант 0:1 Лион01.02.26 Лион 1:0 Лилль25.01.26 Мец 2:5 Лион18.01.26 Лион 2:1 Брест03.01.26 Монако 1:3 Лион 42
4 Марсель 22 12 4 6 48 - 29 20.02.26 21:45 Брест - Марсель14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург08.02.26 ПСЖ 5:0 Марсель31.01.26 ФК Париж 2:2 Марсель24.01.26 Марсель 3:1 Ланс17.01.26 Анже 2:5 Марсель 40
5 Лилль 22 10 4 8 35 - 31 22.02.26 18:15 Анже - Лилль14.02.26 Лилль 1:1 Брест06.02.26 Мец 0:0 Лилль01.02.26 Лион 1:0 Лилль25.01.26 Лилль 1:4 Страсбург16.01.26 ПСЖ 3:0 Лилль 34
6 Ренн 22 9 7 6 34 - 35 22.02.26 16:00 Осер - Ренн13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ07.02.26 Ланс 3:1 Ренн31.01.26 Монако 4:0 Ренн24.01.26 Ренн 0:2 Лорьян18.01.26 Ренн 1:1 Гавр 34
7 Страсбург 22 9 4 9 36 - 29 22.02.26 21:45 Страсбург - Лион14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург08.02.26 Гавр 2:1 Страсбург01.02.26 Страсбург 1:2 ПСЖ25.01.26 Лилль 1:4 Страсбург18.01.26 Страсбург 2:1 Мец 31
8 Монако 22 9 4 9 35 - 34 21.02.26 18:00 Ланс - Монако13.02.26 Монако 3:1 Нант08.02.26 Ницца 0:0 Монако31.01.26 Монако 4:0 Ренн24.01.26 Гавр 0:0 Монако16.01.26 Монако 1:3 Лорьян 31
9 Тулуза 21 8 6 7 31 - 24 15.02.26 16:00 Гавр - Тулуза08.02.26 Анже 1:0 Тулуза01.02.26 Тулуза 0:0 Осер25.01.26 Брест 0:2 Тулуза17.01.26 Тулуза 5:1 Ницца02.01.26 Тулуза 0:3 Ланс 30
10 Анже 21 8 5 8 22 - 25 15.02.26 18:15 Лорьян - Анже08.02.26 Анже 1:0 Тулуза01.02.26 Анже 1:0 Мец25.01.26 ФК Париж 0:0 Анже17.01.26 Анже 2:5 Марсель04.01.26 Гавр 2:1 Анже 29
11 Лорьян 21 7 7 7 27 - 33 15.02.26 18:15 Лорьян - Анже07.02.26 Брест 2:0 Лорьян31.01.26 Лорьян 2:1 Нант24.01.26 Ренн 0:2 Лорьян16.01.26 Монако 1:3 Лорьян04.01.26 Лорьян 1:1 Мец 28
12 Брест 22 7 6 9 29 - 34 20.02.26 21:45 Брест - Марсель14.02.26 Лилль 1:1 Брест07.02.26 Брест 2:0 Лорьян01.02.26 Ницца 2:2 Брест25.01.26 Брест 0:2 Тулуза18.01.26 Лион 2:1 Брест 27
13 Гавр 21 5 8 8 18 - 26 15.02.26 16:00 Гавр - Тулуза08.02.26 Гавр 2:1 Страсбург30.01.26 Ланс 1:0 Гавр24.01.26 Гавр 0:0 Монако18.01.26 Ренн 1:1 Гавр04.01.26 Гавр 2:1 Анже 23
14 Ницца 21 6 5 10 27 - 38 15.02.26 21:45 Лион - Ницца08.02.26 Ницца 0:0 Монако01.02.26 Ницца 2:2 Брест25.01.26 Нант 1:4 Ницца17.01.26 Тулуза 5:1 Ницца03.01.26 Ницца 1:1 Страсбург 23
15 ФК Париж 22 5 7 10 26 - 39 21.02.26 20:00 Тулуза - ФК Париж14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс08.02.26 Осер 0:0 ФК Париж31.01.26 ФК Париж 2:2 Марсель25.01.26 ФК Париж 0:0 Анже18.01.26 Нант 1:2 ФК Париж 22
16 Осер 21 3 5 13 14 - 29 15.02.26 18:15 Мец - Осер08.02.26 Осер 0:0 ФК Париж01.02.26 Тулуза 0:0 Осер23.01.26 Осер 0:1 ПСЖ17.01.26 Ланс 1:0 Осер04.01.26 Брест 2:0 Осер 14
17 Нант 22 3 5 14 20 - 40 22.02.26 18:15 Нант - Гавр13.02.26 Монако 3:1 Нант07.02.26 Нант 0:1 Лион31.01.26 Лорьян 2:1 Нант25.01.26 Нант 1:4 Ницца18.01.26 Нант 1:2 ФК Париж 14
18 Мец 21 3 4 14 21 - 46 15.02.26 18:15 Мец - Осер06.02.26 Мец 0:0 Лилль01.02.26 Анже 1:0 Мец25.01.26 Мец 2:5 Лион18.01.26 Страсбург 2:1 Мец04.01.26 Лорьян 1:1 Мец 13
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Ланс Париж Марсель Страсбург Лилль Брест (Франция) Амин Гуири Мейсон Гринвуд Хоакин Паничелли пенальти Флориан Товен
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
