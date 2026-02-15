ФОТО. Криштиану Роналду необычно отметил первый гол после бойкота

Криштиану Роналду снова оказался в центре внимания.

После 3-матчевой паузы, связанной с конфликтом вокруг инвестиций Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, форвард вернулся в состав «Аль-Насра» — и сразу отличился.

В матче против «Аль-Фатеха» португалец забил уже на 18-й минуте. Этот мяч стал 962-м в его карьере. Команда выиграла со счетом 0:2.

Празднование получилось не менее ярким: после фирменного SIU Роналду лег на газон и в шуточной манере завершил эпизод, вызвав бурную реакцию болельщиков в соцсетях.