Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Криштиану Роналду необычно отметил первый гол после бойкота
Другие новости
15 февраля 2026, 00:50 | Обновлено 15 февраля 2026, 00:52
704
0

ФОТО. Криштиану Роналду необычно отметил первый гол после бойкота

Роналду напомнил о себе: гол и нестандартное празднование

15 февраля 2026, 00:50 | Обновлено 15 февраля 2026, 00:52
704
0
ФОТО. Криштиану Роналду необычно отметил первый гол после бойкота
X. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду снова оказался в центре внимания.

После 3-матчевой паузы, связанной с конфликтом вокруг инвестиций Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, форвард вернулся в состав «Аль-Насра» — и сразу отличился.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В матче против «Аль-Фатеха» португалец забил уже на 18-й минуте. Этот мяч стал 962-м в его карьере. Команда выиграла со счетом 0:2.

Празднование получилось не менее ярким: после фирменного SIU Роналду лег на газон и в шуточной манере завершил эпизод, вызвав бурную реакцию болельщиков в соцсетях.

По теме:
ФОТО. Вот как Бражко поздравил Квиткову с Днем святого Валентина
«Мой сын ушел из дома в 13 и больше не вернулся»: отец Килиана Мбаппе
ФОТО. Забарный по-королевски поздравил свою жену с Днем святого Валентина
фото Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Футбол | 14 февраля 2026, 22:40 12
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы

У Александра Зинченко – подозрение на разрыв крестовых связок

Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Футбол | 14 февраля 2026, 08:37 12
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину

Каладзе рассказал, как Берлускони помог ему выйти на путина

ПСЖ сброшен с трона. Ланс разгромил Париж и возглавил Лигу 1
Футбол | 15.02.2026, 00:55
ПСЖ сброшен с трона. Ланс разгромил Париж и возглавил Лигу 1
ПСЖ сброшен с трона. Ланс разгромил Париж и возглавил Лигу 1
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
Футбол | 14.02.2026, 05:42
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
Бокс | 14.02.2026, 02:44
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
13.02.2026, 08:36 8
Олимпийские игры
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
13.02.2026, 20:01 6
Футбол
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
МИЧЕЛ: «Это лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
13.02.2026, 07:02
Футбол
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
Руководство Динамо поставило Костюку две задачи
14.02.2026, 06:32 9
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это фантастический боксер, но Бог создал его маленьким»
13.02.2026, 08:44 2
Бокс
Третий бой Усика и Фьюри возможен. Но у Александра есть требование
Третий бой Усика и Фьюри возможен. Но у Александра есть требование
13.02.2026, 04:25 6
Бокс
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
Медальная таблица ОИ-2026. У Норвегии появился серьезный конкурент
13.02.2026, 06:23 9
Олимпийские игры
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
14.02.2026, 08:57 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем