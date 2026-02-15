ФОТО. Девушка Винисиуса раскрыла пикантные детали их первой встречи

Бразильская инфлюенсер и предприниматель Вирджиния Фонсека поделилась пикантными подробностями отношений с вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором.

Во время записи своей программы на SBT 26-летняя блогер рассказала, что их роман начался после переписки в WhatsApp. По ее словам, получив от футболиста «огненное» эмодзи, она решила прилететь в Мадрид – и их первая встреча состоялась у него дома.

Пара официально встречается с октября прошлого года. Фонсека также заявила, что планирует сопровождать игрока сборной Бразилии на чемпионате мира и провести рядом с ним около 45 дней. Она рассматривает возможность взять с собой дочерей – при согласии их отца.

Тем временем стало известно, что в феврале 2026 года Вирджиния покидает телеканал SBT. Ее шоу, стартовавшее в 2024 году, завершится после выхода последних записанных эпизодов. Блогер намерена сосредоточиться на развитии своего косметического бренда и новых бизнес-проектах.