  4. Арсенал – Челси. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Английской лиги
Арсенал
03.02.2026 22:00 - : -
Челси
Англия
Арсенал – Челси. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ответный матч 1/2 финала начнется 3 февраля в 22:00 по киевскому времени

Арсенал – Челси. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 3 февраля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Челси».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги между этими командами закончился гостевой победой «Арсенала» со счетом 3:2.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Арсенал – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Челси
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
