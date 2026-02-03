Англия03 февраля 2026, 01:12 | Обновлено 03 февраля 2026, 01:13
Арсенал – Челси. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ответный матч 1/2 финала начнется 3 февраля в 22:00 по киевскому времени
Во вторник, 3 февраля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Челси».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги между этими командами закончился гостевой победой «Арсенала» со счетом 3:2.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
