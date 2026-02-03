Во вторник, 3 февраля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Челси».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги между этими командами закончился гостевой победой «Арсенала» со счетом 3:2.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Арсенал – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция