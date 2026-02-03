Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
03 февраля 2026, 01:02
1

Последняя капля. Известно, когда Зинченко указали на дверь в Англии

Украинцу сказали, чтобы он искал себе новый клуб

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В «Ноттингем Форест» решили избавиться от украинского защитника Александра Зинченко после матча 1/32 финала Кубка Англии с «Рексхэмом» (3:3, пен. - 4:3), сообщает The Telegraph.

Ту встречу 29-летний игрок начал в стартовом составе своей уже бывшей команды. Но после первого тайма главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч заменил украинца и еще двух футболистов. После матча он жестко раскритиковал игру своей команды в первые 45 минут.

Как отмечает источник, всего через несколько дней после той встречи, которая состоялась 9 января, представители «Ноттингем Форест» сообщили Зинченко, что он должен найти себе новый клуб.

Сообщалось, что в Нидерландах не верят в успех Зинченко в «Аяксе».

Александр Зинченко Аякс Ноттингем Форест трансферы трансферы АПЛ чемпионат Нидерландов по футболу Шон Дайч
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Serhii P.
Шон Дайч - звичайний фізрук і посередній тренер 
