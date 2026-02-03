3 февраля 2026 года, во вторник, в 22:00 по Киеву стартует ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги.

На поле стадионе «Эмирейтс» в Лондоне встретятся «Арсенал» и «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги между этими командами закончился гостевой победой «Арсенала» со счетом 3:2.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на канале Setanta Sports.