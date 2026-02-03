Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
03 февраля 2026, 01:17
Где смотреть онлайн ответный матч полуфинала Кубка лиги Арсенал – Челси

Ответный матч 1/2 финала состоится 3 февраля в 22:00 по киевскому времени

03 февраля 2026, 01:17
Где смотреть онлайн ответный матч полуфинала Кубка лиги Арсенал – Челси
Коллаж Sport.ua

3 февраля 2026 года, во вторник, в 22:00 по Киеву стартует ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги.

На поле стадионе «Эмирейтс» в Лондоне встретятся «Арсенал» и «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги между этими командами закончился гостевой победой «Арсенала» со счетом 3:2.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на канале Setanta Sports.

По теме:
Арсенал – Челси. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пеп чешет затылок. Ман Сити в 6 последних матчах АПЛ одержал лишь 1 победу
Челси отдал защитника в другой клуб АПЛ. Романо потвердил
Арсенал Лондон Челси Кубок английской лиги по футболу Арсенал - Челси где смотреть
