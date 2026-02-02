Украина. Премьер лига02 февраля 2026, 05:42 |
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Шапаренко уйдет, если будет хорошее предложение
02 февраля 2026, 05:42 |
852
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на подписание полузащитником Николаем Шапаренко нового контракта на пять лет и пообещал, что будет готов его продать в будущем.
«Я ему пообещал, что если будет хорошее предложение для него и для клуба, то мы никого не будем удерживать. Примеры – Забарный, Миколенко, Ванат», – сказал президент киевского гранда.
За 230 матчей в составе «бело-синих» Шапаренко забил 32 гола и отдал 41 результативную передачу, дважды выиграл чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.
Ой навряд чи буде гарна пропозиція з такою грою
