Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 05:42 |
852
1

Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо

Шапаренко уйдет, если будет хорошее предложение

02 февраля 2026, 05:42 |
852
1 Comments
Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на подписание полузащитником Николаем Шапаренко нового контракта на пять лет и пообещал, что будет готов его продать в будущем.

«Я ему пообещал, что если будет хорошее предложение для него и для клуба, то мы никого не будем удерживать. Примеры – Забарный, Миколенко, Ванат», – сказал президент киевского гранда.

За 230 матчей в составе «бело-синих» Шапаренко забил 32 гола и отдал 41 результативную передачу, дважды выиграл чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.

По теме:
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины готов вернуться в УПЛ
Маркевич вспомнил незаурядный подарок от Ярославского
Бывший помощник Вернидуба будет работать в штабе Дулуба
Динамо Киев Игорь Суркис чемпионат Украины по футболу продление контракта Украинская Премьер-лига Николай Шапаренко
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
Футбол | 01 февраля 2026, 15:24 2
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»

Мирон рассказал о Жаже и Александре Рыкуне

Хацкевич объяснил, почему Белькевич был недоволен Йожефом Сабо
Футбол | 02 февраля 2026, 05:22 0
Хацкевич объяснил, почему Белькевич был недоволен Йожефом Сабо
Хацкевич объяснил, почему Белькевич был недоволен Йожефом Сабо

Александр рассказал об отношениях тренера и игрока

МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
Футбол | 01.02.2026, 09:19
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Футбол | 01.02.2026, 08:58
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Непростой дебют. Олейникова вырвала победу в первом круге WTA 250 в Румынии
Теннис | 02.02.2026, 00:25
Непростой дебют. Олейникова вырвала победу в первом круге WTA 250 в Румынии
Непростой дебют. Олейникова вырвала победу в первом круге WTA 250 в Румынии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Ой навряд чи буде гарна пропозиція з такою грою
Ответить
+2
Популярные новости
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
31.01.2026, 05:05
Теннис
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
31.01.2026, 15:19
Футбол
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
01.02.2026, 08:27 24
Футбол
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
31.01.2026, 14:20 10
Теннис
Бенфика с украинцем разгромила соперника и возглавила чемпионат Португалии
Бенфика с украинцем разгромила соперника и возглавила чемпионат Португалии
31.01.2026, 20:52
Волейбол
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
31.01.2026, 17:10 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
31.01.2026, 22:52 10
Футбол
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
31.01.2026, 19:17 33
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем