Игорь Суркис пообещал продать одного из лучших игроков Динамо

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на подписание полузащитником Николаем Шапаренко нового контракта на пять лет и пообещал, что будет готов его продать в будущем.

«Я ему пообещал, что если будет хорошее предложение для него и для клуба, то мы никого не будем удерживать. Примеры – Забарный, Миколенко, Ванат», – сказал президент киевского гранда.

За 230 матчей в составе «бело-синих» Шапаренко забил 32 гола и отдал 41 результативную передачу, дважды выиграл чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.