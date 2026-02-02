Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо официально обратилось к тренеру
Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 06:22 |
525
0

Динамо официально обратилось к тренеру

Клуб поздравил Тараса Луценко с днем рождения

02 февраля 2026, 06:22 |
525
0
Динамо официально обратилось к тренеру
ФК Динамо. Тарас Луценко

Первого февраля свой 52-й день рождения отметил бывший вратарь «Динамо», а ныне тренер голкиперов основной команды киевлян Тарас Луценко.

Воспитанник киевского спортинтерната, он выступал за вторую команду «Динамо», где провел более ста матчей в Первой лиге, а затем вернулся в основной состав «бело-синих». После завершения игровой карьеры Луценко работал тренером вратарей в структуре клуба, а с 2025 года входит в штаб первой команды «Динамо».

«Желаем Тарасу Владимировичу крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, осуществления мечтаний и профессиональных успехов. А прежде всего – мира, безопасности, скорейшего окончания войны и спокойной жизни в свободной, независимой Украине», – говорится в обращении киевского клуба.

По теме:
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины готов вернуться в УПЛ
Маркевич вспомнил незаурядный подарок от Ярославского
Бывший помощник Вернидуба будет работать в штабе Дулуба
Тарас Луценко день рождения чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Футбол | 01 февраля 2026, 08:27 24
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение

Каталонцы предлагали 2 миллиона евро за Шапаренко

Тренер сборной Аргентины: «Месси? Оставьте его в покое»
Футбол | 02 февраля 2026, 04:32 0
Тренер сборной Аргентины: «Месси? Оставьте его в покое»
Тренер сборной Аргентины: «Месси? Оставьте его в покое»

Скалони не знает, примет ли Лионель участие в ЧМ-2026

Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Бокс | 01.02.2026, 08:32
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
Футбол | 01.02.2026, 15:24
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Футбол | 01.02.2026, 23:22
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Йожеф САБО: «Как Жирона купила этого украинца, они что, слепые?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
31.01.2026, 22:52 10
Футбол
Бенфика с украинцем разгромила соперника и возглавила чемпионат Португалии
Бенфика с украинцем разгромила соперника и возглавила чемпионат Португалии
31.01.2026, 20:52
Волейбол
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
31.01.2026, 07:32 4
Футбол
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
31.01.2026, 03:22 1
Бокс
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
31.01.2026, 15:19
Футбол
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
31.01.2026, 05:05
Теннис
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
01.02.2026, 08:58 15
Футбол
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
31.01.2026, 13:05 72
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем