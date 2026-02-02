Динамо официально обратилось к тренеру
Клуб поздравил Тараса Луценко с днем рождения
Первого февраля свой 52-й день рождения отметил бывший вратарь «Динамо», а ныне тренер голкиперов основной команды киевлян Тарас Луценко.
Воспитанник киевского спортинтерната, он выступал за вторую команду «Динамо», где провел более ста матчей в Первой лиге, а затем вернулся в основной состав «бело-синих». После завершения игровой карьеры Луценко работал тренером вратарей в структуре клуба, а с 2025 года входит в штаб первой команды «Динамо».
«Желаем Тарасу Владимировичу крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, осуществления мечтаний и профессиональных успехов. А прежде всего – мира, безопасности, скорейшего окончания войны и спокойной жизни в свободной, независимой Украине», – говорится в обращении киевского клуба.
