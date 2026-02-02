Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 февраля 2026, 05:02
В Динамо вспомнили об основателе Руха Козловском

Киевский клуб поздравил функционера

В Динамо вспомнили об основателе Руха Козловском
ФК Динамо. Григорий Козловский

Первого февраля свой 55-летний юбилей отпраздновал основатель ФК «Рух» Григорий Козловский.

В честь этого события не промолчало и киевское «Динамо», которое поздравило функционера с днем рождения.

«Уважаемый Григорий Петрович! От всей динамовской семьи поздравляем Вас с Днем рождения и выражаем самые лучшие и искренние пожелания.

Благодаря вам, уже на протяжении нескольких лет «Рух» демонстрирует стабильные выступления в чемпионате Украины, юношеская команда «желто-черных» становилась чемпионом Украины и достойно представляла нашу страну в Юношеской Лиге УЕФА, а футбольная Академия клуба регулярно открывает новые имена для украинского футбола, ее воспитанники постоянно приглашаются в сборные Украины разного возраста.

Ваш вклад в развитие украинского футбола трудно переоценить, а ваша целеустремленная и ответственная работа заслуживают уважения и восхищения.

В этот праздничный день искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, вдохновения и успехов в реализации всех замыслов, планов и самых амбициозных проектов, а также новых достижений, свершений и побед», – говорится в обращении киевлян.

Григорий Козловский Динамо Киев день рождения Рух Львов
Дмитрий Олийченко
