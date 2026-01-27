Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Карпатах рассказали, какое влияние на клуб имеет Козловский: «Смешно»
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 07:26 |
491
0

В Карпатах рассказали, какое влияние на клуб имеет Козловский: «Смешно»

Андрей Русол выступал с официальным заявлением

27 января 2026, 07:26 |
491
0
В Карпатах рассказали, какое влияние на клуб имеет Козловский: «Смешно»
ФК Рух. Григорий Козловский

Генеральный директор Карпат Андрей Русол рассказал, влияет ли основатель львовского Руха Григорий Козловский на боссов зелено-белых.

«У Карпат есть официальные прозрачные учредители, которые вкладывают очень-очень большие деньги в содержание клуба.

И было бы смешно и странно, будь они под влиянием принятия решений относительно трансферной или кадровой политики от Козловского. Потому я уверен, что они принимают решение сознательно и персонально», – сказал Русол.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 9 место турнирной таблицы, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Тарас МИХАВКО: «Конечно, критика СМИ попадается на глаза, но без нее никак»
В клубе УПЛ намекнули на трансфер легионера, заговорив о золотой клетке
ФОТО. Монзуль побывала в гостях у донецкого Шахтера и провела лекцию
Андрей Русол Григорий Козловский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов Карпаты Львов
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Теннис | 27 января 2026, 08:12 1
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open

Встреча начнется 27 января ориентировочно в 10:00 по Киеву на Rod Laver Arena

На жену легенды Динамо подняли руку
Футбол | 27 января 2026, 08:15 0
На жену легенды Динамо подняли руку
На жену легенды Динамо подняли руку

Инна Михайличенко рассказала свою версию конфликта с сантехником

Жена Михайличенко рассказала детали скандального инцидента с сантехником
Футбол | 27.01.2026, 04:32
Жена Михайличенко рассказала детали скандального инцидента с сантехником
Жена Михайличенко рассказала детали скандального инцидента с сантехником
УЕФА запретил футболисту киевского Динамо покидать чемпионат Украины
Футбол | 26.01.2026, 08:27
УЕФА запретил футболисту киевского Динамо покидать чемпионат Украины
УЕФА запретил футболисту киевского Динамо покидать чемпионат Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
Футбол | 26.01.2026, 08:55
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
25.01.2026, 13:35 93
Теннис
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
27.01.2026, 06:42 16
Футбол
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
26.01.2026, 00:47 2
Футбол
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
25.01.2026, 18:49 19
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 31
Футбол
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 33
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем