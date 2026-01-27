В Карпатах рассказали, какое влияние на клуб имеет Козловский: «Смешно»

Генеральный директор Карпат Андрей Русол рассказал, влияет ли основатель львовского Руха Григорий Козловский на боссов зелено-белых.

«У Карпат есть официальные прозрачные учредители, которые вкладывают очень-очень большие деньги в содержание клуба.

И было бы смешно и странно, будь они под влиянием принятия решений относительно трансферной или кадровой политики от Козловского. Потому я уверен, что они принимают решение сознательно и персонально», – сказал Русол.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 9 место турнирной таблицы, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.